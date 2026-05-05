Мобілізація в Україні: адвокат розповів, чи знизять призовний вік до 23 років

Через тривалу війну та виїзд значної частини громадян за кордон Україна стикається з критичним браком людського ресурсу. На тлі цієї ситуації народні депутати розглядають можливість подальшого зниження віку призову до війська.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» розповів адвокат Сергій Старенький.

За словами експерта, проблема людського фактора в країні наразі стоїть дуже гостро. П’ятий рік війни дається взнаки, а багато чоловіків, які підлягали військовому обов’язку, вже залишили межі держави.

«На жаль, ми повинні констатувати, що дійсно проблема людського фактора існує. Ми п’ятий рік перебуваємо у війні, на жаль, багато людей, які підлягали військовому обов’язку, виїхали з країни тим чи іншим чином, в перші місяці, пізніше, законно, незаконно і так далі», — зазначив Старенький.

Чи буде зниження призовного віку до 23 років

Адвокат повідомив, що зараз в Україні йде серйозна розмова про чергові зміни до правил призову. Зокрема, йдеться про зниження мобілізаційного віку ще на два роки.

«На сьогодні він з 25 років, пропонується знизити його з 23 років. Я не кажу, що це вже прийнято рішення, зараз це обговорюється. На жаль, ми бачимо дійсно, що людського ресурсу не вистачає в Україні», — наголосив експерт.

Відповідаючи на запитання щодо того, хто саме ініціює такі зміни, Старенький пояснив, що питання обговорюється на рівні народних депутатів для внесення відповідних змін до законодавства. Окрім зниження віку призову, парламентарі також розглядають нові обмеження на перетин кордону для молоді.

«Це обговорюється народними депутатами для того, щоб внести зміни в закон, для того, щоб з 23 років дозволити мобілізувати, не з 25, а виїзд за кордон заборонити до 22 років. Зараз такий проект обговорюється», — розповів адвокат.

Водночас він не зміг назвати конкретні прізвища авторів ініціативи чи фракції, які просувають цей законопроект, зазначивши, що ознайомився з цією інформацією буквально кілька днів тому.

«Я не знаю, чи буде він прийнятий чи ні, але такі розмови є», — підсумував Старенький.

Нагадаємо, уряд обговорює можливу реформу підходів до визначення критичних підприємств та бронювання працівників, яку можуть ухвалити вже у травні.

За словами експертів, розглядаються різні сценарії — від повного скасування чинної моделі до верифікації вже наданих статусів критичних підприємств і перегляду критеріїв. Нинішня система, як зазначається, потребує змін, адже значна частина бізнесу не має заброньованих працівників.

Серед можливих рішень — перехід до підходу із визначенням «критичного персоналу», що має зменшити зловживання та вплинути на економічну ситуацію. Остаточне рішення може потребувати затвердження Верховної Ради України.

Також, в Україні розширили перелік категорій людей, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості українців не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

