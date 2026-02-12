Мобілізація в Україні: адвокатка пояснила чи треба особисто йти до ТЦК у 25 років для зміни статусу

ТЦК / © ТСН

Досягнення 25-річного віку є важливою віхою у військовому обліку громадян України, адже саме в цей момент змінюється їхній статус із «призовника» на «військовозобов’язаного». Це питання викликає чимало дискусій, особливо в контексті необхідності особистого візиту до ТЦК.

На це питання відповіла адвокатка Дар’я Тарасенко.

Донедавна процес переходу з однієї облікової категорії в іншу часто супроводжувався бюрократичними вимогами. За словами правозахисниці, чоловіки до 25 років перебувають на обліку призовників, а після досягнення цього віку мають бути переведені на облік військовозобов’язаних.

«Раніше дійсно деякі ТЦК та СП вимагали, щоб після досягнення 25-річного віку чоловіки прибували в ТЦК та СП особисто, проходили військово-лікарську комісію (ВЛК), отримували військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного», — зазначила Тарасенко.

Зміни у правилах обліку: що варто знати

Ситуація змінилася влітку минулого року. 31 липня 2025 року були внесені суттєві зміни до «Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Ці нововведення значно спростили механізм зміни облікової категорії.

Згідно з оновленими нормами, особиста присутність громадянина для зміни статусу більше не є обов’язковою. Цей процес має відбуватися автоматично силами працівників центрів комплектування.

Адвокатка підкреслила, що тепер уся відповідальність за своєчасну зміну категорії обліку лежить на самих ТЦК. Законом встановлено чіткі терміни для цієї процедури.

«Протягом 30 днів з дня 25-річчя громадянина ТЦК та СП сам має змінити його категорію обліку на 'військовозобов’язаний'», — пояснила Тарасенко.

Таким чином, підстав вимагати від громадян прибути особисто до ТЦК виключно для зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного наразі немає.

