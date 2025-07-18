Мобілізація в Україні: чому важливі фахівці опиняються на передовій

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Військові б’ють на сполох через неефективне використання кадрів у ЗСУ. За їхніми словами, багато фахівців із цінним цивільним досвідом нині служать на позиціях, що не відповідають їхній кваліфікації, що знижує бойову ефективність армії.

Про це в ефірі «Київ24» розповів офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

«Люди з профільною освітою — радіофізики, інженери, кібернетики — часто стають просто стрільцями, бо потрапляють у підрозділи за військовим званням або військово-обліковою спеціальністю, а не за цивільним досвідом», — сказав Гай.

Реклама

Він додав, що необхідно запровадити детальне анкетування, яке дозволить розподіляти військових за професіями, щоб ефективніше використовувати людський потенціал.

Гай також підкреслив, що нинішня система комплектування військ вимагає реформування.

«Рекрутингові центри — це добре, але вони не замінять військові комісаріати, які мають повернутися, як це роблять багато європейських країн», — зазначив офіцер.

За його словами, раціональний підхід до кадрової політики допоможе ЗСУ краще протистояти ворогу й максимально ефективно використовувати обмежені ресурси в умовах війни.

Реклама

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підкреслив важливість проведення мобілізації з чітким дотриманням законності та прозорості у роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Він повідомив, що тривають інспекції у ТЦК, спрямовані на виявлення військовослужбовців, які раніше не брали участі у бойових діях, щоб направити їх на фронт, а натомість звільнити поранених. Генерал наголосив, що мобілізація не повинна ставати несподіванкою для громадян, а територіальні центри мають реформуватися, усуваючи корупційні схеми та порушення.

Сирський закликав суворо реагувати на виявлені порушення та карати винних. Особливі сподівання він пов’язує з новим командувачем Сухопутних військ генерал-майором Геннадієм Шаповаловим, який має забезпечити ефективну, прозору та законну роботу ТЦК задля справедливої мобілізації, що відповідатиме потребам суспільства і захисту України.