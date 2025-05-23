Мобілізація в Україні: чи каратимуть обмежено придатних, які не пройдуть повторну ВЛК

Мобілізація триває / © ТСН

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Військовозобовʼязані чоловіки віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. За порушення цього терміну передбачені штрафи.

Про це повідомив речник міністра оборони України Дмитро Лазуткін, пише «24 Канал».

«Знову ж таки, якщо у людини є поважні причини, наприклад, госпіталізація і вона може це довести, то заздалегідь треба повідомити ТЦК і СП про це. А так, дійсно, можна бути оштрафованим», — сказав Лазуткін.

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Нагадаємо, 5 червня — це останній день, коли деякі військовозобов’язані мають пройти повторний медичний огляд. Ідеться про тих, хто раніше мав у військово-обліковому документі статус «обмежено придатний».

Хто має повторно пройти ВЛК

Від 4 травня 2024 року втратили чинність такі формулювання з українського законодавства про військову службу:

«обмежено придатний до військової служби»

«непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час»

Всі чоловіки віком від 25 до 60 років, які мали у військово-обліковому документі такі статуси, мають повторно пройти військово-лікарську комісію. За результатом медогляду їхній статус зміниться на «придатний» або «непридатний». Проте це дуже узагальнено.

Офіційно статуси звучать так:

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непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатний до військової служби з переоглядом (за 6-12 місяців);

тимчасово непридатний (людина, яка потребує лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);

придатний лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

Де отримати скерування на повторний медогляд

Є два способи:

через застосунок «Резерв+»

особисто в ТЦК та СП

Також повістку для проходження комісії можуть вручити працівники ТЦК та СП під час заходів з оповіщення.

Додамо, що електронне скерування дозволяє пройти ВЛК у визначеному медичному закладі без звернення до ТЦК.

Для проходження ВЛК потрібно мати при собі паспорт, військово-обліковий документ і медичні довідки, що підтверджують стан здоров’я.

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