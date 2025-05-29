Мобілізація в Україні / © ТСН

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Поточні темпи мобілізації в Україні дозволяють компенсувати втрати Збройних сил, хоча в ідеалі ці темпи мали б бути вищими.

Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», член профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі, передає «Суспільне».

«Ми би хотіли, щоб темпи мобілізації були більш високими, але ті, що є, вони на сьогодні достатні для того, щоб триматися», — сказав нардеп.

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Крім того, за його словами, у парламенті триває обговорення щодо обмеження виїзду за кордон для чоловіків віком до 23–24 років. Відповідна ініціатива має на меті зберегти зв’язок молоді з Україною і не допустити її остаточного виїзду.

«Це питання обговорюється серед нардепів і в нашому комітеті… Є консенсусна домовленість з різними групами і фракціями, щоб найближчим часом ухвалити рішення. Ми не повинні втрачати нашу молодь, яка виїжджає і не повертається», — зазначив Веніславський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військово-лікарська комісія не має права не враховувати діагнозів, встановлених приватним лікарем під час мобілізації.

Також військовозобовʼязані чоловіки віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. За порушення цього терміну передбачені штрафи.

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Від 4 травня 2024 року втратили чинність такі формулювання з українського законодавства про військову службу:

«обмежено придатний до військової служби»

«непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час»