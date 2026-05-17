Мобілізація в Україні дає збій: військовий приголомшив випадками СЗЧ

Проблеми мобілізації в ЗСУ

В українській армії фіксуються серйозні проблеми з дисципліною та мобілізаційними процесами.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» розповів командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов (позивний «Перун»).

Ситуація на фронті та укомплектування підрозділів

За його словами, бойові частини регулярно доукомплектовуються новим особовим складом, зокрема за рахунок підготовлених військових із полігонів.

«Нам достеменно відомо, що на полігонах перебуває велика кількість підготовленого особового складу, який вводиться в бій по мірі того, як підрозділи несуть втрати. Тобто особовий склад, який перебуває на полігонах, є надлишковим, і їхня комплектація постійно відновлюється», — зазначив він.

СЗЧ як вид спорту: випадок з бійцем, який 16 разів залишав службу

Водночас військовий наголосив, що одна з ключових проблем армії — випадки самовільного залишення частини (СЗЧ), які набули системного характеру.

«Наразі у нас СЗЧ стало як вид спорту. Є вже представники, які йдуть у СЗЧ більше 10 разів», — сказав командир.

Він навів конкретний приклад військовослужбовця, який, за його словами, встановив своєрідний «рекорд» із самовільних залишень частини.

«Я нещодавно спілкувався з хлопцем, який був 16 разів у СЗЧ. Він прямо каже: „Я не хочу воювати. Я буду йти, а потім повертатися через БРС, і знову йти“. Як тільки мене ставлять у штат і визначають бойове завдання — я йду в СЗЧ», — переказав він слова військовослужбовця.

Також командир прокоментував тактику російських військ, зазначивши, що вона суттєво не змінилася та базується на діях малих піхотних груп та інфільтрації.

За його словами, противник активно використовує підрозділи 5-ї армії, 35-ї та 36-ї армій, а також 127-ї мотострілецької дивізії, яка має досвід бойових дій у Чечні та Маріуполі.

Військовий додав, що наразі противник намагається накопичувати живу силу та продовжує наступальні дії на окремих напрямках, зокрема на Запоріжжі та Донеччині.

Окремо він звернув увагу на проблему нестачі ротацій у підрозділах та необхідність змін у системі управління військами.

«Є низка проблем, які потрібно покращувати в армії. І дуже важливо, щоб ці зміни базувалися на реальному досвіді військових», — підсумував він.

Тим часом в Раді готують важливі зміни для військових. Нові законопроєкти передбачають обов’язкову ротацію після 90 днів на фронті та право на демобілізацію за певних умов.

