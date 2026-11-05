Мобілізація в Україні: генерал відверто розповів, що потрібно змінити вже зараз

Мобілізація потребує зміни законодавства / © ТСН

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Мобілізація потребує зміни законодавства. Однак зараз принципові підходи залишаються практично незмінними, що створює багато проблемних моментів.

Це військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко зауважив в інтерв’ю 24 Каналу.

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Відповідальність за мобілізацію

За його словами, зараз значну частину відповідальності за цей процес фактично покладено на командування Сухопутних військ, але це неправильно. Адже відповідальність за організацію процесу насамперед повинні нести уряд і відповідні цивільні державні органи.

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Зараз уряд почав активніше займатися питаннями мобілізації. Однак увага зосереджується насамперед на тих громадянах, які вже перебувають на обліку та працюють у легальному полі. Зокрема, проводяться перевірки бронювання, визначаються випадки, коли воно могло бути оформлене з порушеннями.

"Безумовно, це потрібно робити, адже в системі бронювання також можуть бути корупційні механізми. Але таким підходом ми охоплюємо лише тих, про кого державі й так відомо. За наявними оцінками, є понад 200 тисяч осіб, яких відносять до тих, хто ухиляється від виконання обов'язків, пов'язаних із мобілізацією. Окреме питання – військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини", – сказав Романенко.

На думку військового експерта, потрібно чітко визначити відповідальність. Якщо мовиться про порушення законодавства, працювати повинні правоохоронні органи, насамперед поліція. Адже зараз військові виконують функції, які повинні здійснювати інші державні структури.

"Я не заперечую необхідності притягувати до відповідальності представників ТЦК, які самі порушують закон. Закон повинен однаково діяти і для працівників ТЦК, і для всіх інших громадян. Але не можна зосереджувати всю увагу лише на можливих порушеннях з боку представників ТЦК, залишаючи без належного реагування інші проблеми. На мою думку, поліція знає про значну кількість випадків ухилення та самовільного залишення частин. Однак активна робота в цьому напрямку може бути непопулярною, а посадовці не завжди готові брати на себе відповідальність за такі рішення", – вважає він.

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Порушення законодавства

Також є проблема співвідношення відповідальності за порушення законодавства та проходження служби. Романенко переконаний, що нинішні механізми не створюють достатньої мотивації для виконання військового обов'язку.

"Зараз законодавство таке, що краще піти в тюрму, ніж у Збройні сили. І поки цього не змінити, зрушень у мобілізації не буде. Я говорю про необхідність переглянути відповідальність за невиконання законодавчих вимог. Держава повинна створити зрозумілу систему, у якій кожен відповідає за свої дії, а порушення не залишаються без належної правової оцінки", – підкреслив генерал-лейтенант.

Друге принципове питання – хто саме має працювати з громадянами. Перевірки та інші передбачені законом заходи повинні виконувати уповноважені правоохоронці в межах своїх повноважень. Військовий експерт пояснив, що коли процесами, які належать до компетенції державних органів, фактично керує командування Сухопутних військ, система продовжує працювати за старими принципами. Без зміни цього підходу реформа не дасть потрібного результату.

Крім того, зараз обговорюють можливість переглянути приблизно 5% бронювань, щоб виявити випадки їхнього неправомірного оформлення. Але це знову стосується людей, які вже обліковані й відомі державним структурам. Натомість ті, хто перебуває поза належним обліком або порушує встановлені вимоги, залишаються проблемою, яка потребує системної роботи, додав Романенко.

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"Усі відповідальні посадові особи повинні виконувати свої функції. Уряд – організовувати державну політику, правоохоронці – реагувати на порушення закону, військове командування – забезпечувати виконання бойових завдань і підготовку особового складу. Я побоююся, що необхідні рішення можуть знову відкласти до того моменту, коли ситуація стане значно складнішою", – зазначив він.

Якщо Путін наважиться на часткову мобілізацію та зможе додатково призвати, наприклад, 300 тисяч людей, Росія спробує використати ці сили для нових наступальних дій. Тоді Україні доведеться реагувати вже на зміну чисельності російських військ, а не готуватися до неї заздалегідь. Наздоганяти ворога у таких обставинах буде значно важче.

Мобілізація в Україні — останні новини:

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Під час перевірки військово-облікових документів або оповіщення військовозобов’язаних можуть виникати спірні ситуації, зокрема щодо перевірки вмісту смартфонів. Пояснили, чи може ТЦК перевіряти телефон на вулиці.

Зокрема, на вулиці вимагати розблокувати пристрій і переглядати його вміст лише за власним бажанням представники силових структур не можуть. Перевірка документів і поверхневий огляд речей не означають, що можна переглядати вміст телефона.

На блокпостах правоохоронці можуть отримати доступ до інформації на телефоні за добровільною згодою власника або в межах кримінального провадження, якщо пристрій є речовим доказом. Якщо виникла обґрунтована підозра щодо незаконного фотографування чи відеознімання військових об’єктів, відмова добровільно показати відповідні матеріали може стати підставою для затримання, доправлення до підрозділу поліції та процесуального вилучення пристрою. Проте це не означає, що телефон можна довільно переглядати без дотримання встановленої процедури.

Представники ТЦК та СП не можуть примусово вилучати телефони, документи та інші особисті речі громадян, застосовувати до них фізичний вплив чи психологічний примус, силоміць затримувати людей і утримувати їх у приміщенні. Водночас у приміщенні ТЦК можуть діяти правила, які забороняють знімання або передбачають можливість добровільно залишити телефон на зберігання. Така вимога не означає, що працівники центру отримують право примусово вилучати особисті речі.

Після сплати штрафу за порушення правил військового обліку червона стрічка в застосунку "Резерв+" має зникнути автоматично. Зазвичай оновлення інформації займає близько чотирьох днів. Водночас повторне внесення військовозобов’язаного до розшуку можливе, якщо він припуститься нового порушення.

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