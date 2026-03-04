Мобілізація в Україні: як перевірити наявність штрафу від ТЦК

Штраф від ТЦК / © ТСН

Реклама

В Україні на тлі дії воєнного стану триває загальна мобілізація. Громадяни, які ігнорують або порушують правила військового обліку, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів від ТЦК.

Про це пише OBOZ.ua.

За встановленою процедурою, у разі накладення грошового стягнення, військовозобов’язаний громадянин має отримати відповідне письмове повідомлення.

Реклама

Документ із зазначенням суми та причини санкції надсилається поштою за місцем реєстрації. Проте, зважаючи на різні обставини, існують методи, які дозволяють дізнатися про штраф самостійно, не чекаючи на паперовий лист.

Як перевірити штраф від ТЦК онлайн

Для громадян доступні кілька електронних сервісів, які допомагають оперативно знайти інформацію про адміністративні стягнення:

Застосунок «Дія». Щоб скористатися цим методом, необхідно авторизуватися в застосунку, перейти до розділу «Послуги» та обрати пункт, що стосується виконавчих проваджень або штрафів за порушення правил військового обліку.

Сервіс Opendatabot. Платформа дозволяє здійснити пошук за даними особи. Варто зазначити, що послуга перевірки є платною — вартість одного запиту становить 99 гривень.

Єдиний реєстр боржників. Якщо штраф не був сплачений вчасно і справу передали до виконавчої служби, інформація про відкрите виконавче провадження з’явиться у відкритому реєстрі Міністерства юстиції.

Крім дистанційних методів, військовозобов’язані можуть з’ясувати статус своїх розрахунків з державою під час особистого візиту до ТЦК за місцем обліку. Співробітники відомства нададуть офіційну інформацію щодо наявності або відсутності штрафів, а також роз’яснять правові підстави у разі їх накладення.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, під час мобілізації військовозобов’язані зобов’язані своєчасно повідомляти ТЦК про зміни у своїх персональних даних. Йдеться, зокрема, про місце реєстрації та проживання, паспортні дані, сімейний стан, освіту, місце роботи та посаду.

Реклама

Адвокатка та партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк пояснювала, що за порушення правил військового обліку в особливий період передбачено адміністративну відповідальність — штраф від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до ч. 3 ст. 210 КУпАП.

Водночас закон передбачає виняток: якщо ТЦК може отримати необхідні відомості через електронну взаємодію з державними реєстрами, штраф не застосовується. За словами юристки, притягнення до відповідальності є правомірним лише тоді, коли відповідної інформації немає у жодному з доступних реєстрів. У разі неправомірного накладення штрафу його можна оскаржити в суді.

До слова, в Україні розширили перелік категорій людей, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості українців не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).