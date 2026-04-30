Мобілізація в Україні: як знятись з розшуку ТЦК без сплати штрафу

Порушення правил військового обліку в Україні класифікується як адміністративне правопорушення. Відповідно, за нього передбачено адміністративне покарання — накладення штрафу.

Про це пише портал «Юристи.UA».

Розшук порушників військового обліку чи загальної мобілізації застосовується у випадку, коли військовозобов’язаний громадянин не виправив своє порушення. Тобто коли він не сплатив штраф, накладений на нього ТЦК.

Громадянин, який був оголошений у розшук, може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Після затримання цю особу мають право доставити до територіального центру комплектування.

Сплата штрафу — це найшвидший спосіб зняти розшук. Але є ризик, що вам майже одразу пришлють розшук за іншою підставою, наприклад, непроходження ВЛК.

«Спочатку треба надіслати до ТЦК, який оголосив вас у розшук, заяву про закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю складу правопорушення (якщо вам не приходила повістка) або за закінченням строків давності», — порадив юрист Владислав Дерій.

З його слів, ТЦК може відмовити громадянину: «У разі відмови ви можете оскаржити бездіяльність ТЦК до окружного адміністративного суду».

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні знову подовжили дію мобілізації та воєнного стану — щонайменше до 2 серпня цього року. Більшість військовозобов’язаних чоловіків наразі не можуть виїздити за кордон. Утім, деякі категорії можуть покинути межі країни під час воєнного стану.

В українських школах перевірятимуть наявність військово-облікових документів у хлопців, яким виповнюється 17 років. Йдеться про військово-обліковий документ (ВОД), який має бути у кожного юнака призовного віку в застосунку «Резерв+» або на порталі «Дія». Після взяття на облік юнак отримує військово-обліковий документ. Для переважної більшості призовників він оформляється в електронній формі — через застосунок «Резерв+» або портал «Дія».

