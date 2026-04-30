ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
2 хв

Мобілізація в Україні: як знятись з розшуку ТЦК без сплати штрафу

Оголошення у розшук ТЦК та СП є наслідком адміністративного правопорушення, але цей статус можна скасувати.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Коментарі
Мобілізація в Україні триває

Мобілізація в Україні триває

Порушення правил військового обліку в Україні класифікується як адміністративне правопорушення. Відповідно, за нього передбачено адміністративне покарання — накладення штрафу.

Про це пише портал «Юристи.UA».

Розшук порушників військового обліку чи загальної мобілізації застосовується у випадку, коли військовозобов’язаний громадянин не виправив своє порушення. Тобто коли він не сплатив штраф, накладений на нього ТЦК.

Громадянин, який був оголошений у розшук, може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Після затримання цю особу мають право доставити до територіального центру комплектування.

Сплата штрафу — це найшвидший спосіб зняти розшук. Але є ризик, що вам майже одразу пришлють розшук за іншою підставою, наприклад, непроходження ВЛК.

«Спочатку треба надіслати до ТЦК, який оголосив вас у розшук, заяву про закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю складу правопорушення (якщо вам не приходила повістка) або за закінченням строків давності», — порадив юрист Владислав Дерій.

З його слів, ТЦК може відмовити громадянину: «У разі відмови ви можете оскаржити бездіяльність ТЦК до окружного адміністративного суду».

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні знову подовжили дію мобілізації та воєнного стану — щонайменше до 2 серпня цього року. Більшість військовозобов’язаних чоловіків наразі не можуть виїздити за кордон. Утім, деякі категорії можуть покинути межі країни під час воєнного стану.

В українських школах перевірятимуть наявність військово-облікових документів у хлопців, яким виповнюється 17 років. Йдеться про військово-обліковий документ (ВОД), який має бути у кожного юнака призовного віку в застосунку «Резерв+» або на порталі «Дія». Після взяття на облік юнак отримує військово-обліковий документ. Для переважної більшості призовників він оформляється в електронній формі — через застосунок «Резерв+» або портал «Дія».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie