Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, коли і кого можуть призвати до 25 років

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні зберігається правова колізія, яка дозволяє мобілізувати чоловіків віком до 25 років, якщо вони раніше були визнані «обмежено придатними». Попри зусилля парламенту врегулювати це питання, на практиці нормативні акти ще не набрали чинності.

Про це написали фахівці на порталі «Юристи.UA».

У межах оновлення законодавства категорію «обмежено придатний» було повністю ліквідовано. Усі громадяни, які мали цей статус, зобов’язані пройти військово-лікарську комісію для визначення нової категорії придатності. У результаті багато молодих людей віком від 18 до 25 років автоматично перейшли у категорію «військовозобов’язаних».

Реклама

Адвокат Юрій Айвазян прокоментував звернення 23-річного громадянина, який цікавився можливістю свого призову. Юрист зазначив, що за відсутності оформленої відстрочки такі особи наразі підлягають мобілізації, незважаючи на вік.

В чому головна проблема

Головною перешкодою для захисту цієї категорії громадян є відсутність чинного закону. Верховна Рада ще у жовтні 2024 року ухвалила закон 3939-IX, який мав накласти пряму заборону на призов чоловіків до 25 років, які раніше були обмежено придатними.

«Закон забороняє мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків у віці до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними. Проте з того часу президент й досі не підписав цей закон, а отже, він не діє», — наголосив Айвазян.

Багато громадян покладають надії на внутрішні документи Міністерства оборони, зокрема на директиву №11379д, яка нібито обмежує призов молоді. Проте адвокати застерігають від надмірного оптимізму щодо цього документа.

Реклама

«Директива 11379д не є нормативно-правовим актом», — підкреслив Айвазян.

Це означає, що без підписаного та опублікованого закону територіальні центри комплектування мають юридичні підстави здійснювати мобілізаційні заходи щодо військовозобов’язаних осіб, яким ще не виповнилося 25 років, якщо вони раніше мали статус обмежено придатних.

Нагадаємо, під час мобілізації військовозобов’язані зобов’язані своєчасно повідомляти ТЦК про зміни у своїх персональних даних. Йдеться, зокрема, про місце реєстрації та проживання, паспортні дані, сімейний стан, освіту, місце роботи та посаду.

Адвокатка та партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк пояснювала, що за порушення правил військового обліку в особливий період передбачено адміністративну відповідальність — штраф від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до ч. 3 ст. 210 КУпАП.

Реклама

Водночас закон передбачає виняток: якщо ТЦК може отримати необхідні відомості через електронну взаємодію з державними реєстрами, штраф не застосовується. За словами юристки, притягнення до відповідальності є правомірним лише тоді, коли відповідної інформації немає у жодному з доступних реєстрів. У разі неправомірного накладення штрафу його можна оскаржити в суді.

До слова, в Україні розширили перелік категорій людей, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості українців не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).