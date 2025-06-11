Мобілізація в Україні: юристка пояснила, що робити особі з інвалідністю, якщо їй вручили повістку

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Повістки можуть надходити навіть людям з інвалідністю — і це не є порушенням закону.

Про це розповіла адвокатка акціонерного товариства Evrikalaw Мирослава Мостова в коментарі OBOZ.UA.

Вона пояснила, що особи з інвалідністю не підлягають загальній мобілізації, проте можуть отримати повістку від ТЦК.

Реклама

«Це не є незаконним. Співробітники ТЦК мають право видавати повістки та направляти на військово-лікарську комісію кого завгодно», — наголосила юристка.

Мобілізація осіб з інвалідністю можлива лише у трьох випадках:

за добровільною згодою;

якщо людина не має офіційної відстрочки;

якщо експертна комісія не підтвердила діагноз.

Адвокатка підкреслила, що в разі отримання повістки, людина з інвалідністю зобов’язана з’явитися до ТЦК і надати документи, що підтверджують її статус. Це допоможе уникнути штрафу або інших юридичних наслідків.

«Якщо особа має дійсну відстрочку, вона повинна це документально підтвердити», — додала Мостова.

Реклама

Нагадаємо, командування Сухопутних військ ЗСУ підтримало затвердження переліку критично важливих релігійних організацій, що дозволяє бронювати священнослужителів, які підлягають мобілізації.

У Збройних силах наголосили, що така процедура має здійснюватися виключно з дотриманням усіх законодавчих норм.

Зокрема, бронювання можливе лише за умови, якщо духовна особа:

офіційно працевлаштована в релігійній організації;

перебуває на військовому обліку в ТЦК та СП;

має підтвердження статусу священнослужителя згідно з внутрішніми документами своєї конфесії.

У Командуванні підкреслили, що такий підхід унеможливлює маніпуляції та сприятиме забезпеченню справедливого процесу бронювання.

Реклама

Також на розгляд профільного комітету Верховної Ради направлено законопроєкт №13335, який дозволить бронювати чоловіків, навіть якщо вони не мають військово-облікового документа, не перебувають на обліку в ТЦК, не уточнили персональні дані або перебувають у розшуку територіальними центрами комплектування.

Ініціаторами законодавчої ініціативи виступили група народних депутатів, зокрема голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич, член цього ж комітету Федір Веніславський та інші парламентарі.

Законопроєкт передбачає розширення підстав для бронювання працівників, зокрема на критично важливих підприємствах, незалежно від їхнього поточного статусу в обліковій системі ТЦК.