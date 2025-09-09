Мобілізація в Україні: Кабмін затвердив зміни вручення повісток поштою

Які зміни чекають на військовозобов’язаних

В Україні запровадили новий механізм вручення повісток: тепер документ, надісланий поштою, офіційно вважається врученим, що унеможливлює ухилення від мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко, а також підтвердили офіційні джерела та юридичні експерти.

Вручення повісток: що змінилося

Згідно з постановою Кабміну № 916 від 30 липня 2025 року, повістки на відправлення до місця проходження військової служби тепер можуть надсилатися рекомендованим поштовим відправленням. Раніше такий вид повісток вручався лише особисто, під підпис, що створювало "юридичну сіру зону".

Тепер повістка вважається офіційно врученою в день отримання листа з підтвердженням від поштового оператора. Також документом, що підтверджує вручення, вважається відмітка про відмову отримати лист або про відсутність особи за вказаною адресою.

Нововведення стосується військовозобов’язаних, які вже пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і не мають чинної відстрочки від мобілізації.

Відмова від отримання такого листа тепер розцінюватиметься як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

Народний депутат Олександр Федієнко у своєму дописі зазначив, що цей крок ліквідовує юридичну невизначеність і створює чіткий законодавчий механізм для масових розсилок, запобігаючи спробам уникнути отримання повістки.

