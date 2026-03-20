Мобілізація в Україні: хто має право не проходити ВЛК

Відмова від проходження ВЛК на законних підставах фактично неможлива, адже медичний огляд є обов’язковою частиною мобілізаційної процедури.

ВЛК проходять не всі

Військово-лікарська комісія (ВЛК) є обов’язковим етапом мобілізації в Україні для військовозобов’язаних чоловіків.

ВЛК можуть не проходити чоловіки з інвалідністю, військовозобов’язані віком до 25 років, а також ті, хто має дійсну відстрочку від призову.

В Україні також була дуже велика категорія людей зі статусом «обмежено придатний до військової служби». Проте пунктом 2 розділу ІІ Закону України від 21.03.2024 №3621-IX цей статус було скасовано.

Як часто потрібно проходити ВЛК під час воєнного часу

Якщо у мирний час проходити ВЛК потрібно раз на п’ять років, то у воєнний час — раз на рік.

Відповідно до абзацу 4 пункту 69 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, «у разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік».

Якщо вас примусово направляють на медогляд всупереч закону, таке рішення ТЦК можна оскаржити в суді. Водночас відмова від проходження ВЛК на законних підставах фактично неможлива, адже медичний огляд є обов’язковою частиною мобілізаційної процедури.

