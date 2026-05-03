Мобілізація в Україні: хто може отримати подовження відстрочки автоматично

Мобілізація триває

Реклама

В Україні призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Але є деякі, які можуть оформити відстрочку від призову.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Автоматичне подовження діє для відстрочок, оформлених як через застосунок «Резерв+», так і через ЦНАП.

Реклама

Кому можуть автоматично подовжити відстрочку

У Міноборони пояснили, що відстрочка від мобілізації подовжиться автоматично, якщо:

підстави для неї досі актуальні

система може підтвердити підстави в державних реєстрах

У відомстві додали, що автоматичне продовження відстрочок від мобілізації доступне для таких категорій громадян:

Люди з інвалідністю

Тимчасово непридатні до служби

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи

Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи

Жінки та чоловіки військових із дитиною

Батьки трьох і більше дітей

Студенти, аспіранти

Працівники закладів вищої та професійної освіти

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності

Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України

Військові, звільнені з полону

Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності

Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім’ї

Опікуни людини, яку визнано недієздатною

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи

Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років

Вчителі у школі

Люди віком 18-25 років після однорічного контракту

Нагадаємо, в Україні змінили процедуру оформлення відстрочки від мобілізації. Документи тепер подаються через ЦНАП або «Резерв+».

Новини партнерів