Мобілізація в Україні: хто може втратити відстрочку у листопаді

Відстрочка, надана військовозобов’язаному, може бути анульована з підстав, визначених чинним законодавством.

Мобілізація триває

Від 1 листопада продовжують діяти положення, що передбачають автоматичне продовження відстрочки, якщо вона оформлена через застосунок «Резерв+», а також за результатом розгляду документів комісіями при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Закон про мобілізацію від 1 листопада працюватиме як і раніше. Отже, особам, які мають неоновлені або неопрацьовані дані у військовому обліку, а також неправильно оформлені військово-облікові документи, слід бути особливо уважними. Також це стосується тих, хто перебуває у розшуку через можливі технічні чи паперові помилки.

Якщо такі громадяни не скористаються механізмом виправлення даних, це може призвести до втрати їхнього права на відстрочку.

У листопаді втратити відстрочку можуть ті особи, у яких спливли або зникли підстави, на яких вона була надана.

Раніше ми писали, чому статус «у розшуку» може з’явитися навіть до складання адмінпротоколу, а примусова доправка до ТЦК часто веде до мобілізації.

