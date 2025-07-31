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Мобілізація в Україні: хто не підлягає призову від 1 серпня
Законодавство чітко визначає, хто має право на відстрочку або повне звільнення від служби. Розбираємося, які категорії осіб звільняються від призову, а кому надається відстрочка.
В Україні подовжили мобілізацію ще на 90 днів. Однак не всі громадяни підлягають призову. Є чіткий перелік підстав для отримання відстрочки або повного звільнення від військової служби. Цей перелік не змінився, тому в серпні 2025 року діють ті самі правила, що й раніше.
Про це йдеться у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Хто звільняється від призову на службу
Повне звільнення від мобілізації отримують військовозобов’язані, які:
Мають інвалідність будь-якої групи.
Визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я.
Висновок про непридатність надається на підставі захворювань, зазначених у наказі Міністерства оборони №402.
Категорії громадян, що мають відстрочку
Відстрочка від призову надається таким особам:
Багатодітні батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.
Опікуни або піклувальники дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Особи, які постійно доглядають за родичами з інвалідністю, зокрема за батьками з I або II групою інвалідності чи за дружиною з інвалідністю.
Батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.
Громадяни, що постійно доглядають за родичами, які потребують стороннього догляду.
Особи, чиї близькі родичі загинули під час захисту Батьківщини.
Працівники критично важливих галузей економіки та органів влади, що мають бронювання.
Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту, вищу за попередню.
Призовники віком від 18 до 25 років, які не мають статусу військовозобов’язаних.
Звільнені з полону.
Крім того, граничний вік для служби становить 60 років. Проте від 29 липня 2025 року набув чинності закон, що дає право громадянам віком 60+ укладати контракт та йти на службу добровільно.
Нагадаємо, Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загального призову ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. Від серпня 2025 року передусім мобілізують декілька категорій громадян — кого точно призвуть у серпні під час мобілізації в Україні.
Раніше повідомлялося, що чоловіки 18–25 років без військового досвіду наразі не підлягають мобілізації.