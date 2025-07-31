Мобілізація в Україні: хто не підлягає призову від 1 серпня

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні подовжили мобілізацію ще на 90 днів. Однак не всі громадяни підлягають призову. Є чіткий перелік підстав для отримання відстрочки або повного звільнення від військової служби. Цей перелік не змінився, тому в серпні 2025 року діють ті самі правила, що й раніше.

Про це йдеться у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Хто звільняється від призову на службу

Повне звільнення від мобілізації отримують військовозобов’язані, які:

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Мають інвалідність будь-якої групи.

Визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Висновок про непридатність надається на підставі захворювань, зазначених у наказі Міністерства оборони №402.

Категорії громадян, що мають відстрочку

Відстрочка від призову надається таким особам:

Багатодітні батьки , які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Опікуни або піклувальники дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Особи, які постійно доглядають за родичами з інвалідністю , зокрема за батьками з I або II групою інвалідності чи за дружиною з інвалідністю.

Батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.

Громадяни, що постійно доглядають за родичами, які потребують стороннього догляду .

Особи, чиї близькі родичі загинули під час захисту Батьківщини.

Працівники критично важливих галузей економіки та органів влади, що мають бронювання .

Студенти денної або дуальної форми навчання , які здобувають освіту, вищу за попередню.

Призовники віком від 18 до 25 років, які не мають статусу військовозобов’язаних.

Звільнені з полону.

Крім того, граничний вік для служби становить 60 років. Проте від 29 липня 2025 року набув чинності закон, що дає право громадянам віком 60+ укладати контракт та йти на службу добровільно.

Нагадаємо, Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загального призову ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. Від серпня 2025 року передусім мобілізують декілька категорій громадян — кого точно призвуть у серпні під час мобілізації в Україні.

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Раніше повідомлялося, що чоловіки 18–25 років без військового досвіду наразі не підлягають мобілізації.