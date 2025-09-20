Мобілізація в Україні: хто точно не потрапить на передову

Мобілізація / © ТСН

В умовах повномасштабної війни в Україні триває загальна мобілізація, але законодавство чітко визначає категорії військовослужбовців, які можуть служити в тилу або на посадах, що не потребують участі в безпосередніх бойових діях. До участі в бойових діях заборонено допускати військових, призваних за мобілізацією, якщо вони не пройшли відповідної бойової підготовки.

Про це йдеться в Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу».

На передову можуть бути направлені лише мобілізовані, які отримали відповідну бойову підготовку в навчальних центрах.

Крім того, на фронт не відправляють військовослужбовців з певними хронічними захворюваннями. До таких недуг належать:

проблеми з опорно-руховим апаратом;

деякі захворювання серцево-судинної системи;

хвороби органів травлення.

Такі військовозобов’язані не можуть бути направлені у високомобільні десантні війська, морську піхоту або штурмові загони, проте мають можливість проходити службу в тилу.

Військове командування України неодноразово наголошувало, що насамперед на фронт відправляють тих, хто має бойовий досвід і відповідну підготовку. Процес мобілізації продовжує активно адаптуватися до потреб фронту, а законодавчі зміни спрямовані на посилення призову та регулювання правового статусу військовозобов’язаних.

Нагадаємо, в Україні готують зміни до правил мобілізації, які можуть позбавити відстрочки частину студентів. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував до ухвалення законопроєкт №13634, що має запобігти використанню навчання як підстави для уникнення мобілізації.

Наразі право на відстрочку мають, зокрема, особи з інвалідністю, непридатні до служби за станом здоров’я, багатодітні та одинокі батьки, опікуни, громадяни, чиї родичі загинули на війні, звільнені з полону, студенти денної та дуальної форм навчання, а також окремі категорії працівників критично важливих підприємств, держслужбовці, судді, науковці та педагоги.

Від мобілізації звільняються здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та отримують вищий рівень освіти, ніж раніше здобутий. Відстрочка також діє для докторантів, інтернів і викладачів чи науковців, які працюють за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

Однак законопроєкт №13634 встановлює нові умови. Для учнів профтехосвіти відстрочка зберігатиметься лише за трьох умов: початок навчання до 25 років, очна чи дуальна форма та перше здобуття освіти у визначеній законом послідовності.

Для студентів вишів головними критеріями стануть не лише форма навчання та послідовність рівнів освіти, а й дотримання строків виконання освітньої програми. Це означає, що всі іспити, заліки та диплом мають бути складені у визначені університетом терміни без академвідпусток, відрахувань чи поновлень. Якщо студент виходить за межі встановленого строку, право на відстрочку він втрачає.

Наприклад, студент, який почав навчання на бакалавраті у вересні 2023 року, має завершити його в червні 2027-го. Якщо через академвідпустку чи відрахування він перевищить цей термін, відстрочку скасують.

Для аспірантів, докторантів, інтернів і лікарів «вікове обмеження» не застосовується — для них зберігається лише вимога послідовності здобуття освіти.