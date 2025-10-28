Мобілізація у листопаді 2025 року: хто втратить відстрочку та кого призиватимуть

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація / © ТСН

В Україні вчергове подовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації — цього разу до лютого 2026 року.

Це означає, що військовозобов’язаним громадянам необхідно бути готовими до низки важливих змін, які діятимуть вже з 1 листопада.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ключові нововведення.

Зміни в оформленні відстрочок

З наступного місяця в Україні змінюються правила оформлення відстрочок від мобілізації. Відтак від 1 листопада Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) припиняють приймати заяви та документи на оформлення відстрочки від громадян.

Таким чином військовозобов’язані могтимуть продовжити відстрочки у такий спосіб:

онлайн: через застосунок «Резерв+»;

офлайн: через будь-який зручний Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

«З першого листопада документи ці (на відстрочку — Ред.) прийматимуть в ЦНАП. Але це лише стосується прийомки документів. Тому що той процес, який був раніше в ТЦК стосовно видачі відстрочок, він залишається незмінним насправді», — розповів речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк.

Речник столичного військкомату пояснив, що суть процесу не зміниться, зміни торкнуться лише першого етапу — подачі документів.

«Зміниться лише ось цей перший ланцюжок стосовно подачі документів. Тепер вони подаватимуться громадянами не до ТЦК, а до ЦНАПів», — заявив Байдалюк.

Своєю чергою ЦНАПи передаватимуть скановані документи до ТЦК в електронному вигляді. Далі ТЦК вноситиме дані про надану відстрочку до реєстру «Оберіг» (який відображається у «Резерв+») і видаватиме паперову довідку тим, кому вона потрібна.

Байдалюк наголосив, що ЦНАПи лише приймають документи, а ухвалення рішення про надання відстрочки та видача довідок здійснює лише ТЦК.

Окрім того, від 1 листопада паперова довідка про відстрочку скасовується. Єдиним підтвердженням стане електронний військово-обліковий документ у «Резерв+». Його паперову копію можна видрукувати з «Резерв+», «Дії» або отримати у ЦНАПі чи ТЦК.

Хто може втратити відстрочку

З 1 листопада положення про автоматичне продовження відстрочок залишаються чинними. Це стосується як рішень, оформлених через «Резерв+», так і тих, що були прийняті комісіями при ТЦК та СП.

У Міноборони зазначають, що понад 600 тисяч відстрочок будуть подовжені без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах.

Користувачі «Резерв+», які мають таку відстрочку, до кінця жовтня отримають у застосунку сповіщення про автопродовження.

У листопаді певна категорія українців може втратити відстрочку / © Міноборони України

Для тих громадян, які не користуються «Резерв+» (через відсутність смартфону, наявність паперових документів або відсутність даних про відстрочку в системі), шлях лежить до будь-якого ЦНАПу.

Закон про мобілізацію працює, як і раніше, тому особам, чиї дані у військовому обліку не оновлені, не опрацьовані або мають помилки, слід бути особливо уважними. Те саме стосується й тих, хто може перебувати у розшуку через технічні неточності.

Якщо такі громадяни не скористаються механізмом виправлення даних, вони можуть втратити своє право на відстрочку.

Також у листопаді втрата відстрочки загрожує тим, у кого зникли підстави, на яких вона була надана, або вийшов їхній термін дії.

Мобілізація жінок у листопаді

В Україні до кінця 2025 року не очікується будь-яких змін у призові українок. Жінки можуть приєднатися до лав ЗСУ добровільно, підписавши контракт. Також їм доведеться пройти курси базової військової підготовки та першої медичної допомоги.

Жінки можуть мобілізуватися до війська добровільно

Варто зауважити, що українкам можуть відмовити в підписанні контракту, якщо:

вони мають троє дітей;

вони мають дитину з інвалідністю;

проблеми зі здоров’ям тощо.

Проте деякі категорії українок мають обов’язок ставати на військовий облік. Це стосується представниць медичних спеціальностей.

Мобілізація жінок-медиків не здійснюється, проте цей облік необхідний для складання резерву.

Кого можуть мобілізувати у першу чергу

Суттєвих змін у мобілізаційному процесі в листопаді не передбачено. Він відбуватиметься так, як і раніше: чоловіків віком від 25 до 60 років призиватимуть за умови, якщо стан здоров’я дозволю їм служити, а також у них немає відстрочки чи бронювання.

Також призиватимуть військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років які мають військовий досвід та відповідний статус після несення строкової служби або ж вони є офіцерами запасу.

Мобілізувати також можуть чоловіків, яких раніше зняли з військового обліку через стан здоров’я, але згодом ВЛК визнала їх придатними. Крім того, ті, хто раніше мав статус «обмежено придатний», можуть бути мобілізовані, якщо повторна медкомісія змінить їхній статус на «придатний».

Адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua роз’яснила, що у правилах військового обліку та мобілізації немає винятків для чоловіків віком від 50 до 60 років. Відтак такі особи підлягають мобілізації на загальних підставах.

Також вона зазначила, що у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) діють внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання від Генштабу ЗСУ. Вони визначають:

скільки людей потрібно призвати для доукомплектування армії;

рекомендований вік мобілізованих;

військово-облікові спеціальності.

«Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі та є службовою інформацією, виключно до ТЦК та СП. Тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років є неможливим», — зазначила Марина Бекало.

Адвокатка наголосила, що на практиці чоловіків віком 55+ мобілізують значно рідше, ніж молодших. Однак, якщо їх мобілізують, то їх розподіляють переважно на посади у підрозділах забезпечення — наприклад, логістами чи водіями.

Рядові, сержанти та офіцери молодшої і старшої ланки підлягають мобілізації до 60 років. Тобто у 59 років чоловіка ще можуть призвати, а після 60 — вже ні.

Для вищого офіцерського складу (генералів, бригадних генералів, генерал-майорів, генерал-лейтенантів) граничний вік вищий — 65 років.

Відстрочка для батьків з інвалідністю у «Резерв+»

У застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Про це повідомило Міністерство оборони України.

У Міноборони повідомили, що система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах і надсилає результат прямо на смартфон користувача. Це дозволяє оформити відстрочку швидко, прозоро і без необхідності збирати довідки чи стояти в чергах.

Відстрочку можуть оформити:

рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Також варто зауважити, Якщо обидва батьки є військовозобов’язаними, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку.

Важливо, щоб інформація про встановлену інвалідність була чинною та внесеною до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, ДРАЦС та Пенсійного фонду України.

«Електронний ТЦК»

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що від 1 листопада в Україні почне свою роботу так званий «електронний ТЦК», який, зокрема, надаватиме можливість оформити онлайн більшість відстрочок від мобілізації.

За її словами, завдяки цьому нововведенню:

понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично — без черг і бюрократії;

80% відстрочок можна буде оформити онлайн через «Резерв+», а всі інші — через будь-який зручний ЦНАП;

електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стане основним підтвердженням відстрочки, жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно.

«Це рішення — важлива частина створення екосистеми „е-ТЦК“, мета якої — перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування», — наголосила Юлія Свириденко.

Варто зауважити, що наразі у «Резерв+» доступні для оформлення онлайн дев’ять типів відстрочок, які можуть зробити:

батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі; батьки дитини з інвалідністю до 18 років; люди інвалідністю; тимчасово непридатні до служби (якщо ці особи мають електронну постанову ВЛК); батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи; люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи; жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську; студенти, докторанти, інтерни; наукові та педагогічні працівники, які працюють за основним місцем не менше ніж на 0,75 ставки.

Своєю чергою, у Міноборони анонсували, що незабаром в сервісі «Резерв+» з’явиться ще два типи відстрочок, які зможуть оформити:

батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;

люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Раніше член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Руслан Горбенко вважає, якщо ТЦК та СП отримають повну базу даних українців, що це може призвести до збільшення кількості повісток.

