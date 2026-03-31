Мобілізація в Україні: кого можуть достроково позбавити броні на роботі

В Україні триває мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, але деякі мають право на бронювання.

Чи можуть достроково зняти бронювання, розповів військовий юрист Михайло Лобунько в коментарі «РБК-Україна».

Фахівець пояснив, що існують чітко визначені умови, за яких працівник може втратити бронювання раніше встановленого терміну. Перелік цих підстав є вичерпним: «Дострокове зняття бронювання можливе виключно з підстав, перелічених у пункті 31 Порядку №76».

Юрист назвав основні випадки, коли можуть зняти бронювання:

підприємство втрачає статус критично важливого (рішення органу, який його визначав).

звільнення працівника (крім внутрішнього переведення).

ініціатива роботодавця (обґрунтоване подання через «Дію», але не частіше ніж раз на п’ять календарних днів).

ліквідація підприємства, невиконання умов бронювання (наприклад, перевищення квоти) або інші підстави.

За словами юриста, кадрові зміни всередині компанії не є умовою для скасування спецстатусу. Він пояснив, що, приміром, внутрішнє переведення працівника на іншу посаду або в інший структурний підрозділ того самого підприємства не є підставою для анулювання броні.

«Бронювання залишається чинним автоматично. Підприємство зобов’язане лише протягом 3 днів повідомити ТЦК про зміну посади/підрозділу. Після цього дані оновлюються в Резерв+, і статус бронювання зберігається», — додає експерт.

Від 1 квітня буде змінено мобілізаційний процес. Буде запроваджено автоматичний обмін даними між Реєстром «Оберіг», Податковою службою та Пенсійним фондом. Через цифровий формат держава зможе швидко перевірити законність бронювання військовозобов’язаних.

В Україні також спростили процедуру подовження бронювання працівників через «Дію» — без необхідності спочатку знімати чинний статус. Якщо раніше роботодавці мусили розброньовувати співробітника, а потім подавати нову заявку, то тепер процес став безперервним.

Раніше уряд розширив перелік критично важливих підприємств для бронювання. Так, у ньому з’явилися нові категорії бізнесу, які безпосередньо забезпечують потреби армії. Зокрема, компанії, що перевозять військові вантажі, а також займаються ремонтом, утриманням та експлуатацією озброєння і техніки.