Мобілізація в Україні: кого можуть призвати з відстрочкою

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

Навіть наявність законної відстрочки не завжди гарантує, що людину не мобілізують помилково.

Про це повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Суспільному».

За її словами, близько 7% мобілізованих фактично мали право на відстрочку, однак під час мобілізаційних заходів її не врахували.

Реклама

За її словами, найчастіше проблеми виникають через неякісне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або неврахування документів, які підтверджують право на відстрочку.

Найбільше порушень, за словами омбудсманки, стосується трьох категорій:

чоловіків, які виховують трьох і більше дітей

осіб, які доглядають близьких родичів

а також тих, чиї близькі загинули на війні або перебувають у полоні

Решетилова наголосила, що людина, яку мобілізували всупереч законному праву на відстрочку, зрештою однаково не служитиме — її або звільнять, або вона залишить службу самовільно. За її словами, у такому разі держава витрачає значні ресурси на забезпечення, лікування й навчання людини, яку не мали мобілізувати.

Нагадаємо, Ольга Решетилова вказала на важливі зміни в процесі мобілізації, необхідні для «адекватного» процесу. Йдеться про вмотивованих військових, реформу системи військово-лікарських комісій, покращення самого механізму призову тощо.

Реклама

Новини партнерів