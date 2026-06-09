- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 248
- Час на прочитання
- 1 хв
Мобілізація в Україні: кого можуть призвати з відстрочкою
Найбільше порушень, за словами омбудсманки, стосується трьох категорій військовозобов’язаних із відстрочкою.
Навіть наявність законної відстрочки не завжди гарантує, що людину не мобілізують помилково.
Про це повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Суспільному».
За її словами, близько 7% мобілізованих фактично мали право на відстрочку, однак під час мобілізаційних заходів її не врахували.
За її словами, найчастіше проблеми виникають через неякісне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або неврахування документів, які підтверджують право на відстрочку.
Найбільше порушень, за словами омбудсманки, стосується трьох категорій:
чоловіків, які виховують трьох і більше дітей
осіб, які доглядають близьких родичів
а також тих, чиї близькі загинули на війні або перебувають у полоні
Решетилова наголосила, що людина, яку мобілізували всупереч законному праву на відстрочку, зрештою однаково не служитиме — її або звільнять, або вона залишить службу самовільно. За її словами, у такому разі держава витрачає значні ресурси на забезпечення, лікування й навчання людини, яку не мали мобілізувати.
Нагадаємо, Ольга Решетилова вказала на важливі зміни в процесі мобілізації, необхідні для «адекватного» процесу. Йдеться про вмотивованих військових, реформу системи військово-лікарських комісій, покращення самого механізму призову тощо.