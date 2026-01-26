Мобілізація у лютому 2026: хто втратить відстрочку і кого можуть призвати

Мобілізація у лютому: кого можуть призвати на фронт / © ТСН

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб — з 3 лютого до 4 травня 2026 року. Наразі відповідні закони чекають на підпис президента Володимира Зеленського.

Це означає, що у лютому мобілізація триватиме, а процедури отримання відстрочки та бронювання працівників знову стануть актуальними для багатьох громадян.

ТСН.ua розповідає, кого можуть призвати, та хто може втратити бронювання наступного місяця.

Кого можуть призвати у лютому

В Україні мобілізації підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, які за станом здоров’я здатні виконувати обов’язки та не мають підстав для звільнення від служби (відстрочки чи бронювання).

Зокрема у лютому можуть мобілізувати військовозобов’язаних чоловіків таких категорій:

віком від 25–60 років без бойового досвіду: якщо вони визнані придатними та не заброньовані;

віком від 18–60 років із досвідом служби: ті, хто вже служив (зокрема строкову службу) або перебуває у запасі/резерві;

громадяни, яких раніше зняли з військового обліку за станом здоров’я, або ті, хто мав статус «обмежено придатний», якщо військово-лікарська комісія повторно визнала їх придатними до служби.

Варто зауважити, що молодь віком від 18–25 років може вступити на військову службу лише за власним бажанням (наприклад, через контракт «18-24»). Мобілізація з 18 років стосується тільки тих, хто вже має статус «військовозобов’язаного».

В Україні граничний вік для проходження військової служби становить 60 років. Однак, якщо людина має належний стан здоров’я та бажає продовжити службу, вона може укласти спеціальний контракт на рік «60+».

Контрактників «18-24» можуть повторно призвати відразу після демобілізації

Молоді люди, які підписали контракт «18-24» і відслужили свій термін, ризикують бути мобілізованими знову відразу після звільнення. Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, депутати провалили голосування за закон, який мав дати їм рік відпочинку (відстрочки). Через це зараз ті, хто вже воював, юридично нічим не захищені від повторного призову.

«На цей момент військові за контрактом «18–24» залишаються без обіцяного права на річну відстрочку», — зазначив Костенко 24 січня.

Водночас він Секретар оборонного комітету ВР наголосив, що ситуація, за якої людина може бути повторно призвана одразу після демобілізації, є неприйнятною і розкритикував частину депутатів за популістський підхід до розгляду законопроєктів.

Мобілізація жінок: хто може потрапити на фронт у лютому

Наразі в Україні жінки мають право служити виключно на добровільних засадах, пише УНІАН.

Українка може потрапити до війська лише за власним бажанням, якщо підпише контракт з обраною бригадою та успішно пройде медичну комісію. При цьому навіть для добровольців існують обмеження, наприклад, через стан здоров’я або статус матері-одиначки.

В Україні призов на військову службу для жінок залишається добровільним / © УНІАН

Жінкам, які обирають службу, важливо розуміти, що після підписання контракту вони мають ті самі обов’язки, що й чоловіки, і не зможуть звільнитися до офіційної демобілізації або кінця воєнного стану.

Відповідно до законодавства України, на військовий облік ставлять не лише чоловіків, але й певні категорії жінок. Це стосується всіх представниць медичних спеціальностей — лікарів, медсестер, акушерок, стоматологів та фармацевтів. Обов’язкова постановка на облік діє незалежно від того, чи працює жінка за здобутою спеціальністю. Для жінок інших професій реєстрація у ТЦК є добровільною.

Перебування медиків на обліку наразі потрібне лише для формування державного резерву, а не для того, аби відбавити жінок цих спеціальностей на фронт.

Однак ці українки вважаються військовозобов’язаними, тому вони мають повідомляти ТЦК про зміну місця проживання, сімейного стану або про працевлаштування. Якщо ж правила мобілізації в майбутньому зміняться, медиків можуть залучити до роботи в госпіталях.

Хто може втратити відстрочку від мобілізації у лютому

У лютому 2026 року частина чоловіків може залишитися без права на відстрочку. Це стається або через закінчення терміну дії документів, або через втрату законних підстав.

Зокрема, підставою для втрати відстрочки може бути:

проблеми із бронюванням на роботі — якщо підприємство вчасно не підтвердило статус «критичного» або почало платити зарплати, нижчі за встановлений мінімум, бронювання для працівників анулюється;

завершення навчання — студенти втрачають відстрочку одразу після закінчення навчання. Якщо ви закінчили один рівень освіти (наприклад, бакалаврат) і ще не зараховані на наступний, вас можуть мобілізувати;

зміни у сімейних обставинах — для багатодітних батьків відстрочка діє, поки дітям не виповниться 18 років. Якщо дитина стала повнолітньою (і не має інвалідності I–II групи), право на відстрочку зникає;

заборгованість зі сплати аліменті в — багатодітні чи самотні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, також ризикують втратити свій захист від призову;

зміни у догляді за родичами — якщо ви оформлювали відстрочку по догляду за хворим родичем, а він одужав, вийшов на роботу або офіційно відмовився від ваших послуг — підстава для відстрочки анулюється;

фейкові документи — якщо під час перевірки з’ясується, що пакет ваших документів неповний або довідки були підроблені, ви одразу втратите відстрочку.

Варто зауважити, якщо підстава для вашої відстрочки зникла (наприклад, стан здоров’я покращився або змінився склад сім’ї), про це необхідно самостійно повідомити ТЦК.

Зміни у правилах бронювання працівників від 1 лютого: що потрібно знати

До 1 лютого 2026 року в Україні діє пільговий період для роботодавців, адже забронювати працівника можна у пришвидшеному режимі усього за 24 години. Проте від 1 лютого правила змінюються, і стандартний термін очікування знову складатиме 72 години, пише «Дебет-Кредит».

В такому разі роботодавець може забронювати свого працівника, якщо він:

перебуває на військовому обліку;

офіційно працевлаштований у держоргані або на критично важливому підприємстві;

вчасно уточнив персональні дані (до 16 липня 2024 року);

не перебуває в розшуку.

Водночас деякі роботодавці все ж зможуть застосувати форма швидкого переборювання, за одночасного виконання двох умов:

підприємство вже підтвердило статус критично важливого і він є чинним;

термін попередньої броні працівників ще не закінчився на момент подачі нової заявки.

«Якщо ви вчасно підтвердили критичність підприємства і перебронюєте людей, поки їхня попередня бронь ще діє — 72 години чекати не потрібно. Якщо ж термін бронювання вже сплив, або якщо йдеться про працівника, якому бронь на вашому підприємстві ще не оформлювали (зокрема, про новоприйнятого працівника), доведеться чекати до 72 годин з моменту формування списків», — зазначають фахівці.

Мобілізація для чоловіків 50+: хто може потрапити на фронт до кінця лютого

Відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», в Україні призову підлягають військовозобов’язані громадяни (які мають військовий досвід або відповідну спеціальність) у віці від 25 до 60 років. Мобілізація чоловіків старшого віку відбувається за певними умовами.

Відтак, громадянина вікової категорії 50+ можуть мобілізувати, якщо він:

визнаний придатним для служби за станом здоров’я згідно із висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

не має права на відстрочку (наприклад, через виховання трьох і більше дітей) або бронювання (як працівник критично важливого підприємства).

має військово-облікову спеціальність, яка потрібна армії.

Водночас не підлягають призову чоловіки вікової категорії 50+, які:

визнані непридатними до служби за станом здоров’я (мають I, II чи III групу інвалідності;

досягли віку 60 років;

мають законну відстрочку.

Після 60 років чоловіки за бажанням та за станом здоров’я можуть укласти річний контракт «60+».

Як правило таких чоловіків цієї вікової категорії, не направляють до бойових підрозділів на передову. Зазвичай їх залучають до служби в тилових структурах та підрозділах забезпечення: на транспорті, у ремонті техніки, логістиці, зв’язку, інженерних роботах.

Нагадаємо, у Верховній Раді підтримали законопроєкт, який узаконює статус філій ТЦК, які вже працюють у невеликих містах і селищах. Законопроєкт пропонує надати цим відділам статус юридичних осіб.

