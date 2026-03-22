Мобілізація в Україні: кого зі студентів можуть забрати на фронт

Студенти зобов'язані отримати військово облікові документи

В Україні мобілізація розпочинається від 25 років, тобто до цього часу студенту можна не оформлювати відстрочку. Якщо ж вік студента уже є мобілізаційним, то йому треба дотриматись кількох вимог. Важливо також вчасно звернутись для оформлення відстрочки.

Відстрочка можлива для студентів, які:

навчаються на денній чи дуальній формі

здобувають наступний рівень освіти (перший бакалаврат, перша магістратура тощо)

дані про зарахування та навчання мають бути підтверджені в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

не проходять підготовку за військовими чи оборонними спеціальностями

Щоб підтвердити своє право на навчання та уникнути мобілізації потрібно мати довідку з ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти). Ця довідка є основним документом, який підтверджує право на відстрочку. Проте ця довідка не звільняє від обов'язку ставати на військовий облік в ТЦК.

Нагадаємо, українські заклади вищої освіти та вищі військові освітні заклади від 1 вересня 2025 року запровадили обов’язкову БЗВП для студентів. Її інтегровано в освітні плани вишів усіх форм власності як окрему дисципліну.

Підготовка стане обов’язковою для студентів віком від 18 до 24 років, тобто тих, хто ще не підлягає мобілізації. Студентки зможуть пройти підготовку за власним бажанням.

Ця підготовка передбачає як теоретичну, так і практичну частини, що забезпечують необхідний рівень знань та навичок для студентів чоловічої статі, які визнані придатними до військової служби.

Варто зазначити, що відмова від проходження практичної частини базової військової підготовки стає підставою для відрахування студента з університету.