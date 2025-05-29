Мобілізація в Україні: чи повинна ВЛК враховувати висновки приватних лікарів

В Україні подовжили воєнний стан і загальну мобілізацію / © ТСН.ua

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Військово-лікарська комісія не має права не враховувати діагнозів, встановлених приватним лікарем.

Про це повідомив адвокат Олег Леонтьєв в ефірі «Українського Радіо».

«Якщо державний лікар сказав одне, а приватний ― інше, то це не означає, що треба довіряти лише державному лікареві, а приватного відкидати. Якщо є різні висновки, то лікарі проводять консиліум і призначають додаткові стаціонарні обстеження, за потреби», — сказав він.

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За словами Леонтьєва, людина має право звертатися до лікаря за своїм вибором і не мусить відповідати за те, що лікар не вніс дані в електронну систему охорони здоров’я.

«Але якщо він записав це в медичну книжку, то людина має право вимагати, щоб записи в медичній книжці були взяті до уваги лікарями ВЛК», — додав експерт.

Нагадаємо, від 4 травня в Україні скасовано статус «обмежено придатний» для військовозобов’язаних.

Водночас встановлюються обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я, а саме:

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придатні (повністю)

придатні до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військових вишах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

До 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти ВЛК.