Мобілізація в Україні: що означає нова відмітка ВОС 999 у "Резерв+" і чи є вона перешкодою для бронювання

Мобілізація триває / © ТСН

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У застосунку «Резерв+» в електронному військово-обліковому документі в багатьох користувачів з’явилася відмітка «ВОС 999. Потребує базової загальновійськової підготовки».

Ця норма визначена в Наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

В офіційних роз’ясненнях Міністерства оборони України зазначається, що ВОС‑999 присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори, а отже не мають іншої військової спеціальності в обліку. Цей код відповідає положенням Наказу Міноборони № 317 і Закону № 27 «Про військовий обов’язок і військову службу».

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Тобто ця позначка — ВОС 999 — потребує проходження базової загальновійськової підготовки і свідчить лише про те, що у людини відсутній підтверджений досвід у військовій справі, і у разі мобілізації або призову її не можна буде відправляти відразу на фронт.

На практиці — це лише інформаційний статус, який фіксує потребу у спеціальній підготовці, а не визначає, хто потребує БЗВП на даний момент.

Якщо ж особа раніше проходила службу, навчальні збори або військову кафедру, але ці дані не внесено до електронного реєстру, відмітка може з’являтися помилково. У таких випадках рекомендується звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення записів.

Пояснення юриста

Юрист Павло Гретченко пояснив виданню «Обозреватель», що такий запис автоматично надається всім чоловікам, які перейшли з категорії призовників, але ніколи не служили в армії, не проходили військову кафедру чи навчальні збори. Тобто людина не є «резервістом». І попри формулювання «Солдат резерву», громадянин є звичайним військовозобов’язаним, а не належить до оперативної служби.

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«Бронювати заборонено лише тих, хто уклав контракт або зарахований до оперативного резерву (тобто вже має бойовий досвід). БЗВП не є фільтром для відстрочки. Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) потрібна лише у випадку, якщо вас мобілізують без броні — тоді вас спочатку відправлять на навчання», — зазначив юрист.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні триває мобілізація і незабаром вона зміниться так, що не буде схожою на ту, яка є зараз — про це розповів радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Міноборони, Генштаб та ОП розробляють реформу переходу на контрактну військову службу з чіткими термінами. Пропозиції ще на етапі обговорення і не закріплені юридично. Ключова ідея — запровадження трьох типів контрактів із гарантованою демобілізацією та подальшою відстрочкою.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке суттєво змінює систему бронювання військовозобов’язаних.

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