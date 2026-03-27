Мобілізація в Україні: скільки часу можуть утримувати в ТЦК за законом

У ТЦК людина може перебувати необхідний час

Реклама

В Україні адміністративне затримання громадян за порушення правил мобілізації, згідно із законодавством, може тривати до трьох годин.

Про це написали на порталі «Юристи.UA».

Законодавство України чітко визначає термін адміністративного затримання. Відповідно до ст. 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тривалість адміністративного затримання не може перевищувати три години. Лише в окремих випадках, пов’язаних із порушенням прикордонного режиму або інших виняткових умов, тримання може бути продовжено до 72 годин.

Реклама

В контексті ТЦК, затримання особи на тривалий період (кілька днів) можливе тільки за рішенням суду або правоохоронних органів.

«Якщо громадянин перебуває на території ТЦК понад 3 години після складання адмінпротоколу, це є незаконним обмеженням волі. Якщо не випускають фізично, це уже привід для подання скарги в Генеральну прокуратуру, Державне бюро розслідувань, Національну поліцію з повідомленням про незаконне позбавлення волі/викрадення (стаття 146 ККУ) та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (стаття 426-1 ККУ)», — пояснив юрист Владислав Дерій.

