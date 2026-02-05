Мобілізація в Україні: скільки часу займає отримання відстрочки через ЦНАП

Відстрочка / © ТСН.ua

Після оновлення мобілізаційного законодавства українці отримали можливість подавати заяви на оформлення або продовження відстрочки не лише безпосередньо в ТЦК, а й через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Однак багато військовозобов’язаних стикаються з проблемою: документи подано, а в застосунку «Резерв+» актуальний статус не відображається.

Про це розповіли правозахисники на порталі «Юристи.UA».

До фахівців звернувся військовозобов’язаний, який подав документи на продовження відстрочки через ЦНАП. Чоловіка занепокоїло те, що на відміну від попередніх разів, інформація про подовження терміну не підтягнулася у застосунок «Резерв+».

Адвокат Юрій Айвазян заспокоїв: відсутність даних у телефоні ще не є свідченням того, що вам відмовили.

«Це однозначно не може бути відмова в наданні відстрочки, оскільки відмовити у наданні відстрочки може тільки комісія при ТЦК. Скоріш за все, або стався збій у „Резерв+“, або ж система не змогла продовжити Вам відстрочку автоматично», — пояснив юрист.

Експерт наголосив, що ЦНАП виконує лише функцію передачі даних, а остаточне рішення — виключно за комісією при територіальному центрі комплектування.

Скільки часу займає процедура

Часто причиною паніки є незнання регламентованих термінів обробки запитів. Юрист Владислав Дерій зазначив, що миттєвого оновлення статусу очікувати не варто. Процес цифровізації послуги та верифікації даних займає певний час.

«Якщо Ви подали документи через ЦНАП, то Вам потрібно чекати від 7 до 15 днів поки інформація про відстрочку не зʼявиться в „Резерв+“, — підкреслив правознавець.

Юристи також застерігають від хаотичних дій у застосунку. Якщо ви вже подали документи через ЦНАП, намагатися дублювати запит через «Резерв+» або подавати повторні заявки немає сенсу.

Владислав Дерій додав, що достатньо однієї успішної подачі документів. Система потребує часу на опрацювання, і багаторазові спроби не пришвидшать процес, а лише можуть створити додаткове навантаження або плутанину в реєстрах. Якщо ж після спливу 15-денного терміну дані не оновилися, тоді варто звертатися за роз’ясненнями безпосередньо до відповідальних органів.

Нагадаємо, в Україні фіксують випадки, коли під час візитів до ТЦК та СП у громадян вимагають здати або вилучають мобільні телефони. Юристи наголошують, що такі дії не передбачені законом і порушують конституційні права.

Військова юристка Діана Тернова пояснювала, що працівники ТЦК і поліцейські не мають права вилучати гаджети чи забороняти ними користуватися, адже це обмежує право на захист і доступ до адвоката. Також ТЦК не є режимними об’єктами, де діє повна заборона на засоби зв’язку.

У разі затримання поліція зобов’язана повідомити родичів і надати можливість зв’язатися з адвокатом. Спроби відібрати телефон або обмежити зв’язок юристи радять оскаржувати як перевищення повноважень.