Мобілізація в Україні: скільки разів можна ігнорувати повістку

Кожна нова повістка відновлює обов’язок людини з’явитися до ТЦК та СП / © ТСН.ua

В Україні військовозобов’язаним громадянам, які не реагують на повістки та не з’являються до територіального центру комплектування, загрожують штрафи. Це не просто попередження — ігнорування повісток призводить до цілком реальних фінансових санкцій.

Питання повторного надсилання повісток та відповідальності за їх ігнорування регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Повістки можуть надсилатися повторно, якщо військовозобов’язаний не виконав вимогу з’явитися до територіального центру комплектування. А відповідальність настає не за сам факт «надсилання повісток раз за разом», а за конкретні зафіксовані порушення обов’язку з’явитися або уточнити облікові дані.

Тому фактично повістки надсилатимуть доти, доки людина не виконає свій обов’язок щодо військового обліку.

Якщо призовник не з’явився до ТЦК після отримання повістки, його можуть оштрафувати на суму від 17 до 25 тисяч гривень. Проте це не одноразове покарання: кожна нова пропущена повістка може знову супроводжуватися штрафом.

На добровільну сплату штрафу держава надає 15 днів. Якщо ж цього терміну не дотримано, на порушника можуть чекати серйозніші заходи, такі як арешт банківських рахунків.

Адміністративна відповідальність передбачена за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (ст. 210 КУпАП) та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП), тому у разі якщо фіксують повторне порушення, то відповідно можливо і повторне притягнення до відповідальности.

Варто зазначити, що сплата штрафу не звільняє від обов’язків передбачених ст. 22 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Сплата штрафу є лише підставою для закриття виконавчого провадження у зв’язку з його виконанням.

Раніше повідомлялося, що навіть за наявності відстрочки військовозобов’язані зобов’язані з’являтися до ТЦК, а ухилення може призвести до оголошення в розшук через систему ТЦК.