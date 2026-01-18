Мобілізація в Україні: Сирський прокоментував заяви про кризу на фронті та назвав ключові проблеми

Сирський прокоментував мобілізацію та спростував заяви про кризу на фронті / © Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував поширені твердження про нібито кризу на фронті через недоукомплектованість підрозділів. За його словами, питання мобілізації є надзвичайно чутливим для будь-якої армії і не може зводитися лише до сухих статистичних показників.

Про це Сирський розповів в інтервʼю LB.ua.

«Все, що стосується комплектування, мобілізації, — дуже чутлива проблема для будь-яких Збройних сил. Це тема, в якій не можна оперувати просто цифрами», — сказав він.

Сирський наголосив, що інформація про перебіг мобілізації безпосередньо впливає не лише на боєздатність українських військ, а й активно відстежується противником. Росія, за його словами, системно використовує тему комплектування підрозділів у своїй інформаційній війні, намагаючись перебільшувати проблеми та формувати негативні наративи — інколи це дає ворогу певний ефект.

Водночас головнокомандувач підкреслив, що нинішня ситуація з мобілізацією є значно кращою, ніж кілька місяців тому. Порівняно з показниками семимісячної давності, Сили оборони змогли суттєво покращити результати у цьому напрямі.

«Що я можу сказати: ми маємо набагато кращі показники у цьому питанні, ніж, скажімо, сім місяців тому», — сказав він.

Сирський пов’язує позитивні зміни з удосконаленням роботи територіальних центрів комплектування, більш відповідальним підходом командирів та загальним покращенням взаємодії всіх складових Сил оборони. Окремо він звернув увагу на важливість підготовки мобілізованих і якості роботи з особовим складом.

За словами головнокомандувача, найбільші проблеми виникають там, де відсутнє належне людське ставлення до тих, хто проходить мобілізацію. Саме цей фактор, а не лише кількість особового складу, часто стає ключовим для ефективності процесу та загального стану підрозділів.

Нагадаємо, в Україні 2026 року відбудуться зміни в мобілізації. ТСН.ua разом з адвокатом Романом Уховим пояснює, яких змін дійсно варто очікувати цьогоріч.

Він, зокрема, наголосив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян. За процедурою вони можуть лише скласти протокол, вручити повістку або, у разі мобілізаційного розпорядження, направити особу до пунктів збору.

Раніше вже йшлося, що від 1 січня 2026 року повістки в Україні вручатимуть по-новому.