Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, чи справді призиватимуть жінок

Мобілізація жінок

Останніми днями вулиці українських міст заполонили рекламні щити із гаслом «Захист України — це жіноча справа». Ця інформаційна кампанія миттєво спровокувала масштабний резонанс та хвилю обурення в соціальних мережах. Користувачі почали припускати ймовірний початок примусової мобілізації жінок.

Про це стало відомо з дописів користувачів у соціальних мережах.

Що сказали у Сухопутних військах

Голова Управління комунікацій Сухопутних військ Андрій Подік в ексклюзивному коментарі для «Труха.Україна» розставив крапки над «і».

За його словами, негативне трактування цієї кампанії не має під собою жодних реальних підстав, а про жодну примусову мобілізацію жінок не йдеться.

«Плакати в різних містах України — це рекрутингово-інформаційна кампанія безпілотної складової сил оборони. Долучитися до війська — добровільне бажання жінок», — наголосив Подік.

На сайті Дмитрівської територіальної громади Київської області, де також розміщена ця інформаційна кампанія зазначається, що жінки керують дронами, аналізують розвіддані та виконують бойові завдання нарівні з кожним захисником.

«Саме про них наша кампанія. Ми покажемо реальних військовослужбовиць у технологічних підрозділах. Вони щодня роблять те, що ще донедавна вважалося „не для жінок“», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні законодавством визначено чіткі строки адміністративного затримання громадян, зокрема і у випадках порушення правил мобілізації.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, тривалість такого затримання не може перевищувати трьох годин. Лише у виняткових випадках, передбачених законом, цей термін може бути продовжений до 72 годин.

Водночас утримання особи в територіальних центрах комплектування понад встановлений термін можливе лише за рішенням суду або правоохоронних органів, інакше це може розцінюватися як незаконне обмеження волі.

Також, в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, у межах якої на військову службу можуть призивати чоловіків віком від 18 до 60 років, придатних за станом здоров’я та без підстав для відстрочки чи бронювання.

Мобілізацію продовжено на 90 днів — від 3 лютого до 4 травня 2026 року, і вона може бути подовжена надалі відповідним рішенням парламенту.

Водночас держава поступово переходить до більш цифрового формату обліку військовозобов’язаних, зокрема впроваджує електронні повістки, автоматичну синхронізацію даних між реєстрами та посилений контроль за відстрочками і бронюванням.

Зокрема, процедуру оформлення відстрочки спростили, однак перевірки підстав стали жорсткішими, а підприємства, які бронюють працівників, підлягають більш ретельному контролю.