Мобілізація в Україні: в ОП відверто відповіли, чи знижуватимуть віковий поріг для призову

Влада не розглядає можливість зниження мобілізаційного віку нижче, ніж 25 років.

Мобілізація в Україні: в ОП відверто відповіли, чи знижуватимуть віковий поріг для призову

В Офісі президента прокоментували потенційне зниження мобілізаційного віку в Україні: встановлювати його нижче 25 років наразі не планують.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, ситуація з мобілізацією суттєво покращилася.

«Я намагатимуся відповідати настільки відверто, наскільки можна, щодо такого чутливого питання. У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року», — каже він.

Паліса зазначив, що покращився як рекрутинг, так і сам процес мобілізації, а також вдалося усунути низку операційних недоліків. Втім, попри досягнутий прогрес, попереду ще залишається значний обсяг роботи.

Окремо він наголосив, що питання зниження вікового порогу мобілізації до рівня нижче 25 років, а також зміни правил виїзду за кордон для чоловіків віком 18–23 років наразі не перебувають на розгляді.

В Україні готують масштабну реформу мобілізації, яка перебуває на фінальній стадії та невдовзі буде представлена. Голова фракції «Слуга народу», член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія заявив, що близько 2 мільйонів осіб планують зняти з розшуку ТЦК, але для них передбачать подальшу процедуру та нові правила. Водночас реформа включатиме як послаблення, так і більш жорсткі обмеження для ухилянтів. Концепцію розробляють під керівництвом Михайло Федоров, і вона потребуватиме змін у законодавстві.

Наразі у ВР не отримували жодних офіційних ініціатив щодо змін мобілізації, а вся інформація від Міноборони перебуває у закритому режимі. Водночас ширяться чутки про можливе посилення контролю, зокрема — через цифровізацію, перевірки бронювання та електронні повістки. За словами військової омбудсманки Ольги Решитилової, для тих, хто роками ухиляється, можуть запровадити «непопулярні» заходи, та деталі не розголошуються.

