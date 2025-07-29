Мобілізація в Україні від 1 серпня 2025: кого призвуть першими

Нові правила мобілізації в Україні - що зміниться з 1 серпня / © ТСН

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В Україні триває активна фаза мобілізації. Через це Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загального призову ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. Від серпня 2025 року передусім мобілізують декілька категорій громадян.

Про це свідчить закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Тож, кого мобілізують першочергово, а також яких змін слід очікувати згідно із законодавством.

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Хто підлягає мобілізації в серпні 2025 року

Відповідно до чинного закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на службу можуть бути призвані військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, за умови, що вони:

не мають чинної відстрочки від мобілізації;

не є заброньованими за підприємствами;

визнані придатними до військової служби за результатами медичної комісії (ВЛК).

Проте існує кілька ключових категорій, які у серпні підпадають під мобілізацію.

Чоловіки віком від 25 до 60 років, навіть без військового досвіду — після виклику вони проходять військову підготовку перед направленням у частини.

Особи, які раніше були зняті з військового обліку, але за результатами повторної медичної комісії визнані придатними — їх також можуть призвати.

Чоловіки зі статусом «обмежено придатний». Цей статус більше не є підставою для відстрочки. Після повторної ВЛК, якщо людина визнається придатною, вона підлягає мобілізації.

А як щодо молоді віком 18-25 років?

Чоловіки віком від 18 до 25 років, які не проходили службу та не мають військової спеціальності, не є військовозобов’язаними, вони вважаються призовниками. Відповідно, їх не можуть мобілізувати до досягнення 25 років.

Лише після цього віку призовники переходять у статус військовозобов’язаних і можуть бути залучені до служби.

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Що змінилося у законодавстві

У квітні 2024 року було ухвалено новий закон, який змінив граничний вік для мобілізації. Так, вік знищено з 27 до 25 років, що значно розширило категорію потенційно мобілізованих.

Також було уточнено підхід до формування списків: значна частина уваги зараз приділяється оновленню облікових даних, проходженню медичних комісій та контролю за ухиленням.

Що робити тим, хто підпадає під мобілізацію

Військовозобов’язані мають оновити свої військово-облікові документи, а також перевірити медичний стан — пройти або оновити ВЛК (військово-лікарську комісію).

У разі наявності підстав для відстрочки — підготувати офіційні документи для подання до ТЦК.

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Зазначимо, що мобілізація в Україні від 1 серпня 2025 року триватиме у межах чинного закону. У фокусі — військовозобов’язані чоловіки від 25 до 60 років, включно з тими, хто раніше мав відстрочку або обмежений статус.

Нагадаємо, що чоловіки 18–25 років без військового досвіду наразі не підлягають мобілізації.

Раніше йшлося про те, що усі 17-річні хлопці мають стати на військовий облік. Це не призов, а визначення потенціалу.

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