Мобілізація в Україні: за які борги можуть скасувати відстрочку

Відстрочка / © ТСН

Під час дії воєнного стану жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, не підлягають призову. Однак це право напряму залежить від фінансової дисципліни батьків.

Про це повідомила пресслужба Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Згідно з законодавством, зокрема статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ключовим фактором є не лише наявність дітей, а факт їхнього утримання.

У відомстві наголосили: право на відстрочку зберігається лише за умови відсутності боргів зі сплати аліментів. Критичною межею є сума заборгованості, що перевищує суму платежів за три місяці.

Якщо в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано такий борг, підстави для відстрочки автоматично скасовуються, і громадянин може бути мобілізований на загальних підставах. Відновлення права на відстрочку можливе лише після повного погашення заборгованості.

Які документи потрібні для ТЦК

Для оформлення відстрочки військовозобов’язаний повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із заявою та надати пакет документів.

До переліку входять:

свідоцтва про народження трьох і більше дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей (за наявності);

свідоцтво про шлюб;

довідка з Єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Як не втратити право на відстрочку

Юристи Мін’юсту радять батькам уважно стежити за своїми фінансовими зобов’язаннями. Навіть короткострокова затримка виплат може призвести до перевищення тримісячного ліміту боргу.

Щоб уникнути ризику мобілізації, рекомендовано:

Своєчасно сплачувати аліменти. Надавати державному виконавцю квитанції про оплату. Регулярно перевіряти інформацію про себе в Єдиному реєстрі боржників.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік категорій людей, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості українців не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).