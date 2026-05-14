У Раді пропонують змінити правила бронювання чоловіків / © ТСН.ua

В Україні бронювання від мобілізації може стати платним або з обов’язковою службою в резерві.

Відповідний законопроєкт «Про справедливе бронювання та участь у обороні» № 15237 пропонує змінити саму логіку відстрочки.

Зокрема, йдеться про перехід від моделі, коли заброньований — фактично звільнений від обов’язку, до підходу, за яким заброньований бере участь в обороні держави в іншій формі, поєднуючи потреби економіки та обороноздатності країни.

Однією з ключових ініціатив законопроєкту є зміни до статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Відповідно до змін, порядок і критерії бронювання мають бути закріплені на рівні закону.

Законопроєкт встановлює, що категорії осіб, підстави для бронювання та граничні строки відстрочки мають визначатися виключно законом, а не урядовими постановами.

Стаття 3 законопроєкту забороняє встановлювати бронювання на безстроковій основі. Цей крок нівелює можливість для окремих категорій посадовців чи працівників отримати довічну відстрочку. Крім того, передбачено регулярний перегляд статусу заброньованих на предмет відповідності вимогам закону.

Стаття 5 проєкту передбачає, що заброньовані працівники мають брати участь у забезпеченні оборони держави в одній із визначених форм.

Документ пропонує три основні механізми такої участі:

Працевлаштування на об’єктах критичної інфраструктури

Йдеться про класичну модель бронювання, за якої робота у сферах енергетики, транспорту, оборонної промисловості чи інших стратегічних галузях фактично розглядається як виконання оборонного завдання для держави.

Служба в резерві

Такий підхід передбачає підготовку військового резерву без повного відриву працівника від виробничої діяльності, але із зобов’язанням бути готовим до оперативного залучення до служби у складі ЗСУ.

Цільові внески на оборону

Цей механізм фактично легалізує модель так званого «економічного бронювання», коли підприємство або сам працівник здійснюють визначений внесок, спрямований на фінансування потреб Сил оборони України.

В Україні спростили процедуру подовження бронювання працівників критично важливих підприємств, скоротивши термін розгляду заяв до 24 год. Тепер оновити статус працівника після виправлення розбіжностей у військовому обліку можна без переривання попереднього бронювання.

У Міноборони та Генштабі готують нову модель служби, де передбачені контракти з чіткими термінами, нові виплати та можливість демобілізації.

Передбачається, що в Україні можуть запровадити три типи контрактів — як для чинних військовослужбовців, так і для новобранців.

Одним із головних нововведень стане можливість для мобілізованих підписати контракт із гарантованою демобілізацією після завершення визначеного терміну служби. Також після завершення контракту військові повинні отримати відстрочку від повторного призову.

