Мобілізація в жовтні 2025: кого не заберуть до армії

Мобілізація триває

У жовтні 2025 року триватиме загальна мобілізація в Україні та воєнний стан, за які проголосувала Верховна Рада і які вкотре подовжили строком на 90 днів — від 7 серпня до 5 листопада.

Однак призивають до армії не всіх — деякі категорії громадян за законом мають звільнення від військової служби.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — ст. 23 цього документа — перераховує низку категорій громадян, яких тимчасово не призивають до війська або вони отримують звільнення від служби. Ці громадяни захищені від мобілізації законом, бо мають підстави, що звільняють від служби. До них можуть належати стан здоров’я, сімейні обставини, а також особливості професійної діяльності або навчання.

Зокрема, у жовтні 2025 року, як і у вересні, не підлягають призову на військову службу:

ті, кого військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби за станом здоров’я згідно з переліком захворювань, затвердженим наказом Міноборони №402;

громадяни зі встановленою інвалідністю (будь-якої групи);

батьки, які мають трьох і більше дітей до 18 років;

опікуни та піклувальники дітей, які не мають батьків;

ті, чиї батьки — люди з інвалідністю I або II групи, або чоловік (дружина) має будь-яку групу інвалідності;

батьки, у яких дитина до 18 років має інвалідність або повнолітня дитина має I-II групи інвалідності;

громадяни, які постійно доглядають за родичами, не здатними обслуговувати себе самостійно;

родичі військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань;

працівники критично важливих галузей, які мають бронювання або заброньовані органами влади;

студенти денної або дуальної форми навчання у вишах за умови, що здобувають освіту на рівень вищу за вже наявну;

ті, хто був звільнений із полону;

інші категорії, передбачені чинним законодавством.

Люди з інвалідністю, а також непридатні за станом здоров’я (з захворюваннями, заявленими в переліку наказу Міноборони №402) повністю звільняються від служби.

Які зміни в мобілізації анонсують Генштаб та Міноборони

Як розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю «Суспільному», скоро можуть анонсувати механізми, за допомогою яких хочуть прибрати корупційні моменти й зробити мобілізацію справедливішою.

«Насамперед це стосується наведення ладу щодо всіх категорій військовозобов’язаних або громадян, які підлягають мобілізації… Упорядкувати й автоматизувати всі процеси… Вони зараз „допилюються“, — натякнув Паліса.

Він висловив сподівання, що процеси ще більше «цифровізуються та автоматизуються».

У той же час він наголосив, що зниження мобілізаційного віку зараз не розглядається.

Паліса нагадав, що уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, щоб у довготривалій перспективі «зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України».