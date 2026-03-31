Мобілізація від 1 квітня: що зміниться для українців і хто ризикує втратити бронь

В Україні від квітня продовжує оновлюватися мобілізаційний процес. Зокрема, через цифровий формат держава зможе швидко перевірити законність бронювання, а також визначити фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних.

Як відбуватиметься перевірка, повідомила адвокатка кандидатка юридичних наук Анна Даніель в коментарі Новини.LIVE.

Вже від 1 квітня 2026-го запроваджується автоматичний обмін даними між Реєстром «Оберіг», Податковою службою та Пенсійним фондом. За словами адвокатки, тепер перевірятимуть:

Рівень зарплати: чи відповідає вона встановленим лімітам для «критично важливого підприємства». Сплата ЄСВ: бронювання анулюється автоматично, якщо підприємство має заборгованість або якщо працівник фактично не отримує зарплату (фіктивне працевлаштування). Реальність штату: чи не перевищено ліміт у 50% (або інший встановлений відсоток) від загальної кількості військовозобов’язаних.

За словами Анни Даніель, це базується на спільному наказі Мінекономіки та Міноборони щодо цифровізації бронювання через портал «Дія».

Адвокатка наголошує, що плюсом нововведень в мобілізаційному процесі, стане зменшення черг, корупційних ризиків при оформленні відстрочок та прозорість бронювання.

«Мінус — сховатися від державної системи стає майже неможливо. Цифровий слід (податки, лікарні, перетин кордону) автоматично підтягуються в „Оберіг“, — пояснила вона.

Мобілізація в Україні - останні новини

В Україні триває поступовий перехід на електронний військовий облік. Втім, Міноборони наголошує, що електронні повістки через застосунок «Резерв+” надсилати не будуть. Повідомлення, що з’явилися у Мережі, не відповідають дійсності.

Водночас депутат Федір Веніславський повідомляв, що в Україні готують важливі зміни щодо справедливої мобілізації. Вже у квітні будуть перші напрацювання Міноборони, які пізніше винесуть на детальне обговорення. Мета такої ініціативи — зменшення конфліктів під час мобілізації.

Крім того, в Україні змінили правила подовження відстрочки через «Дію». Раніше роботодавцям доводилося розброньовувати співробітника, а вже потім подавати нову заявку. Тепер процес став безперервним і займає до 24 годин.