«Мобілізація всіх»: Резніков закликав відправити жінок до армії

Резніков виступив за обов’язкову мобілізацію жінок в Україні / © Getty Images

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Ексміністр оборони Олексій Резніков, якого відправили у відставку після корупційного скандалу, закликав провести обов’язкову мобілізацію жінок.

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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Резнікова запитали, якими можуть бути кардинальні зміни в мобілізації станом на зараз та який можливий «новий суспільний договір».

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«Є відповідь на це питання у мене. Вона не по течії. І половина наших глядачів захейтять мене дизлайками. Але якщо ми хочемо дійсно вирішити цю задачу, нам треба подивитися на успішний досвід країн, у яких він є. Найближче до нас на сьогоднішній день за ступенем загроз — це Держава Ізраїль… Там жінки служать в армії усі, так само, як і чоловіки», — каже Резніков.

На його думку, жінки не обов’язково мають «штурмувати посадки». Але ексміністр вважає, що жінки можуть бути, наприклад, операторами дронів. Резнікова розповів, як під час роботи на посаді міністра поїхав у навчальний центр «Десна».

«В „Десні“ інструктори на роботизованих системах, де вчать танківстів і артилеристів, були жінки», — пригадав він.

Тому Резніков закликав Верховну Раду внести зміну до законодавства, що військовий загальний обов’язок захищати країну належить всім громадянам України.

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«Гендерна рівність означає, що жінки теж мають служити в армії. Обов’язкова мобілізація всіх. І тоді ми зразу збільшимо мобілізаційний ресурс вдвічі. Тоді можна чітко розуміти, що є військові посади і спеціальності, які абсолютно легко можуть бути осягнуті з жінками, і їм не треба йти на поле бою. Вони закривають багато позицій у тилу, по забезпеченню, і тоді чоловіків можна пересувати з тилових позицій ближче до фронту… І тут питання, чи готове суспільство сказати, що ми, як Ізраїль, можемо вижити тільки, якщо всі будуть вважати, що треба захищати Україну», — сказав Олексій Резніков.

Він також нагадав, що саме за його каденції затвердили стандарт жіночої військової форми та бронежилетів.

Зауважимо, що Олексію Резнікову у червні цього року виповнилося 60 років — гранична межа віку, після досягнення якого чоловіки не підлягають мобілізації.

Нагадаємо, у січні 2023 року ЗМІ звинуватили Міністерство оборони під керівництвом Резнікова у купівлі продуктів харчування для військових ОК «Північ» за завищеними цінами. Видання стверджувало, що курячі яйця нібито мали купувати по 17 грн за штуку. Згодом Державна аудиторська служба офіційно підтвердила, що в Міноборони закупляли курячі яйця по 17 грн за штуку.

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5 вересня 2023 року, Верховна Рада підтримала відставку Олексія Резнікова з посади голови Міністерства оборони України. Після відставки Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм (Ukrainian Institute for the Future) в Інституті майбутнього.

Чим запамʼятався ексміністр оборони — читайте в матеріалі.

Раніше в РНБО поставили крапку щодо можливої мобілізації жінок і багатодітних батьків.

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