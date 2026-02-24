Мобілізація людей з інвалідністю: кого можуть призвати від 1 березня

Мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні триває загальна мобілізація до закінчення дії воєнного стану. До лав Сил оборони призивають чоловіків віком від 25 до 60 років. Однак законодавство чітко розмежовує тих, хто підлягає мобілізації, і тих, хто має законне право на звільнення від служби.

Про це йдеться в 23 статті Закону України «Про мобілізацію».

Відповідно до норм, загальна мобілізація не охоплює військовозобов’язаних громадян, які мають важкі захворювання, офіційно оформлене бронювання від підприємства або інші законні підстави для відстрочки. Одним із найпоширеніших питань напередодні весни залишається статус осіб з інвалідністю.

Чи мобілізуватимуть з інвалідністю від 1 березня

Напередодні 1 березня 2026 року в суспільстві почали поширюватися дискусії щодо можливих змін у правилах мобілізації. Проте профільне законодавство залишається незмінним.

«23 стаття Закону про мобілізацію містить перелік категорій військовозобов’язаних, яким надається відстрочка у воєнний час. До цього списку входять, зокрема, особи з інвалідністю будь-якої групи. Тимчасове звільнення від призову може діяти 6-12 місяців з повторною комісією, або надаватися безстроково, залежно від тяжкості стану», — йдеться у роз’ясненні правових норм.

Наявність захворювання сама собою не є автоматичною гарантією того, що особу не мобілізують. Ключовим фактором є документальне підтвердження статусу.

Таким чином, мобілізація громадянина з інвалідністю є абсолютно неможливою виключно за умови, якщо чоловік має на руках відповідну довідку від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та належним чином офіційно оформив відстрочку в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Жодних додаткових змін у законодавстві щодо звуження прав осіб з інвалідністю у березні 2026 року не очікується.

Що може змінитись у правилах мобілізації

У Міністерстві оборони України раніше анонсували підготовку комплексної реформи мобілізації. Міністр оборони Михайло Федоров заявляв про намір запропонувати системні зміни для розв’язання накопичених проблем і збереження обороноздатності держави.

За інформацією з парламенту, пакет пропозицій планують представити президенту Володимиру Зеленському, після чого можливий запуск змін. Попередньо йшлося про березень як імовірний старт реформи.

Окремі народні депутати повідомляли про можливі законодавчі ініціативи, зокрема щодо посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Водночас у парламенті зазначають, що деталі ще перебувають на стадії підготовки та обговорення.

Представники профільного комітету також наголошували на необхідності припинення порушень під час мобілізаційних процедур та на дотриманні прав людини. У Міноборони підтвердили, що пакет змін готується, а його зміст буде оприлюднений після погодження на відповідних рівнях.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Tagesschau заявляв, що Росія використовує окремі проблеми та помилки під час мобілізації для інформаційних атак проти України.

За його словами, російська сторона поширює дезінформацію, зокрема із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб створити враження масових порушень і «паніки» всередині країни. Президент наголошував, що такі наративи не відображають повної картини.

Водночас Зеленський повідомляв, що Міністерству оборони доручено вдосконалити мобілізаційні процеси та запропонувати більш технологічні підходи, аби зменшити кількість проблемних ситуацій і підвищити прозорість процедур.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявляв, що традиційні підходи до мобілізації в умовах сучасної війни вичерпали себе.

За його словами, тривала та високоінтенсивна війна показала, що людський ресурс є найціннішим і найскладнішим для відновлення. Водночас сучасне поле бою стало максимально прозорим і насиченим високотехнологічними засобами ураження, що підвищує ризики для військових.

Залужний наголошував, що майбутні війни вимагатимуть не стільки масових мобілізацій, скільки технологічної та економічної мобілізації — для забезпечення стабільної переваги над противником. Він підкреслював, що роботизовані системи дедалі активніше виконують бойові завдання, а модель війни, заснована на значних людських втратах заради тактичних успіхів, більше не є ефективною.