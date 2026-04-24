Мобілізація чоловіків з інвалідністю у травні 2026: хто може втратити відстрочку та опинитися на фронті

Чоловік з інвалідністю на ВЛК / Колаж ТСН.ua

Нині понад мільйон українських чоловіків мають статус особи з інвалідністю, що в умовах загальної мобілізації зазвичай є підставою для отримання відстрочки від служби.

Проте наявність серйозних проблем зі здоров’ям не завжди гарантує звільнення від війська: законодавство передбачає конкретні сценарії, за яких мобілізація людей з інвалідністю у травні 2026 року буде цілком правомірною.

Які групи інвалідності не підлягають мобілізації

Стаття 23 Закону «Про мобілізацію» чітко визначає, що особи з таким статусом не призиваються на фронт навіть у воєнний час. У законодавстві немає уточнення щодо того, яка інвалідність не підлягає мобілізації, оскільки це стосується всіх трьох груп. Таким чоловікам надається відстрочка, яку можна оформити через додаток «Резерв+» або Центр адміністративних послуг.

Також осіб з таким статусом не мають права направляти на ВЛК (військово-лікарську комісію), а якщо все ж вимагають пройти медогляд, то чоловік може подати скаргу на працівників ТЦК до суду.

Крім того, чоловіки з встановленою інвалідністю мають право вільно перетинати кордон з Україною, незалежно від конкретної групи захворювання.

Однак людям з інвалідністю все одно можуть надходити повістки про уточнення даних, і це не вважається порушенням закону. І хоча мобілізація осіб з інвалідністю не передбачена, такі документи ігнорувати не варто, інакше чоловікові може прийти штраф ТЦК.

За яких умов можлива мобілізація людей з інвалідністю

Хоча в більшості випадків чоловіки з таким статусом не підлягають призову, є кілька категорій, які все ж можуть опинитися на фронті.

По-перше, це добровольці. Добровільна мобілізація осіб з інвалідністю в Україні не заборонена, якщо якась бригада погодиться взяти такого солдата на службу. У такому випадку чоловік підписує контракт і відправляється в армію за власним бажанням.

По-друге, мобілізувати можуть українців, які не оформили відстрочку. Інвалідність є підставою для її отримання. Але автоматично відстрочка не надається — чоловікові потрібно самостійно подати заяву в «Резерв+» або Центр адміністративних послуг. Якщо цього не зробити, то громадянин з точки зору ТЦК може вважатися ухилянтом.

Також важливо пам’ятати, що відстрочка багатьом військовозобов’язаним надається не назавжди, а на певний час (зазвичай на шість або 12 місяців). Після закінчення цього періоду її потрібно переоформити. У більшості випадків це відбувається автоматично, але не зайвим буде перевірити в «Резерві», що відстрочка продовжилася. Якщо цього не сталося, потрібно заново подати документи на оформлення, інакше чоловіка можуть призвати.

Також мобілізація можлива, якщо особі призначили перекомісію, після чого лікарі визнали її здоровою. У такому випадку громадянин втрачає інвалідність, а з нею і право на відстрочку.

Нагадаємо, в Україні стаються випадки, коли громадян після візиту до ТЦК знову виявляють у базах розшуку під час поліцейських перевірок. Це може бути пов’язано з несвоєчасним внесенням даних, незавершеним оформленням документів або повторною повісткою.