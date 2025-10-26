ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
57
1 хв

Мобілізація жінок: хто потрапить на фронт у листопаді

Обов’язковому призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Водночас жінки можуть проходити військову службу добровільно — за контрактом.

Анастасія Павленко
Мобілізація жінок в Україні залишається добровільною

Мобілізація жінок в Україні залишається добровільною / © Associated Press

До кінця 2025 року не очікується будь-яких змін у призові українок. Жінки можуть приєднатися до армії тільки добровільно, підписавши контракт у ЗСУ. Для цього потрібно пройти військово-лікарську комісію, обрати бригаду і потрапити на співбесіду.

Про це УНІАН повідомив адвокат.

Адвокат пояснив: щоб жінку-добровольця взяли на фронт, бажано закінчити курси військової підготовки та першої медичної допомоги. Водночас в підписанні контракту їй можуть відмовити за наявності 3 дітей, однієї дитини з інвалідністю, проблем зі здоров’ям та інших обставин.

Однак деякі категорії українок мають обов’язок ставати на військовий облік. Це стосується представниць медичних спеціальностей. Мобілізація жінок-медиків все одно не здійснюється, а облік потрібен для складання резерву.

Нагадаємо, для запровадження обов’язкової мобілізації жінок мають бути внесені зміни до чинного законодавства. У першу чергу, до п. 12 ст. 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», яка передбачає добровільність проходження військової служби жінками.

Наразі у Верховній Раді не зареєстровані подібні законопроєкти.

57
