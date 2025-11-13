Мобілізація жінок

Заступник командира Третього окремого штурмового корпусу, підполковник Максим Жорін, жорстко висловився щодо теми обов’язкової мобілізації жінок, заявивши, що її оголошення свідчитиме про критичний стан у країні.

У своєму пості в Telegram Жорін підкреслив, що будь-які серйозні розмови про мобілізацію жінок мають відбуватися лише після вичерпання всіх інших інструментів залучення чоловічої частини населення.

«В той момент, коли ми оголосимо мобілізацію жінок, буде зрозуміло, що країні вже повна п***да,» — написав він.

Підполковник зазначив, що заяви на цю тему часто лунають від людей, які самі не служать у війську.

«Час від часу у нас люблять робити різні заяви на цю тему. Зазвичай ті, хто сам чомусь не в армії», — зауважив він.

Жорін наголосив, що питання мобілізації жінок має йти «після зниження мобілізаційного віку, після використання всіх інших можливих інструментів» для залучення чоловіків до війська.

Водночас, військовий визнав, що ситуація на фронті залишається дуже складною, і створення здорової мотивації та умов для жінок, які бажають долучитися до армії, є цілком правильним.

«Проте потреби оголошувати обов’язкову мобілізацію жінок я точно зараз не бачу, це абсолютно неадекватно. Сподіваюсь, і не побачу ніколи», — підсумував заступник командира 3-го ОШБр.

Нагадаємо, для запровадження обов’язкової мобілізації жінок мають бути внесені зміни до чинного законодавства. У першу чергу, до п. 12 ст. 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», яка передбачає добровільність проходження військової служби жінками.

Наразі у Верховній Раді не зареєстровані подібні законопроєкти.