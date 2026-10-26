- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 594
- Час на прочитання
- 1 хв
Мобілізація жінок та нові вікові рамки: у Раді зробили чітку заяву й натякнули на сенсаційні зміни в перспективі
У Верховній Раді спростували чутки про зниження призовного віку нижче 25 років та мобілізацію жінок, однак натякнули на можливе зменшення верхньої планки для військовозобов’язаних у майбутньому.
У Верховній Раді наразі немає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження призовного порогу нижче 25 років або залучення жінок до лав ЗСУ.
Про це в інтерв’ю «Новини.LIVE» повідомив народний депутат від партії «Слуга народу» Федір Веніславський.
«Ні зниження віку нижче 25 років, ні мобілізації жінок не планують», — наголосив нардеп.
За словами Веніславського, у Міністерстві оборони та командуванні ЗСУ також немає жодних планів чи ідеї щодо мобілізації жінок.
Парламентар підкреслив, що найближчим часом змін щодо нижньої межі призовного віку очікувати також не варто.
Водночас у перспективі народні обранці можуть повернутися до обговорення іншої норми — зменшення граничного віку перебування на військовій службі. Йдеться про потенційне зниження верхньої межі мобілізаційного віку з 60 до 55 або 50 років.
Втім, як зазначив Федір Веніславський, наразі жодних офіційних рішень чи законопроєктів щодо цього питання немає.
Раніше ми писали про те, що у Раді хочуть взятися за тих, хто розшукується ТЦК і не стоїть на обліку. У Комітеті ВР з питань нацбезпеки рекомендують уряду поставити на «радар» мільйони чоловіків, які взагалі не стали на військовий облік, а також посилити відповідальність за самовільне залишення частини.