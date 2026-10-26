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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Мобілізація жінок та нові вікові рамки: у Раді зробили чітку заяву й натякнули на сенсаційні зміни в перспективі

У Верховній Раді спростували чутки про зниження призовного віку нижче 25 років та мобілізацію жінок, однак натякнули на можливе зменшення верхньої планки для військовозобов’язаних у майбутньому.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Мобілізація жінок

Мобілізація жінок / © ТСН.ua

У Верховній Раді наразі немає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження призовного порогу нижче 25 років або залучення жінок до лав ЗСУ.

Про це в інтерв’ю «Новини.LIVE» повідомив народний депутат від партії «Слуга народу» Федір Веніславський.

«Ні зниження віку нижче 25 років, ні мобілізації жінок не планують», — наголосив нардеп.

За словами Веніславського, у Міністерстві оборони та командуванні ЗСУ також немає жодних планів чи ідеї щодо мобілізації жінок.

Парламентар підкреслив, що найближчим часом змін щодо нижньої межі призовного віку очікувати також не варто.

Водночас у перспективі народні обранці можуть повернутися до обговорення іншої норми — зменшення граничного віку перебування на військовій службі. Йдеться про потенційне зниження верхньої межі мобілізаційного віку з 60 до 55 або 50 років.

Втім, як зазначив Федір Веніславський, наразі жодних офіційних рішень чи законопроєктів щодо цього питання немає.

Раніше ми писали про те, що у Раді хочуть взятися за тих, хто розшукується ТЦК і не стоїть на обліку. У Комітеті ВР з питань нацбезпеки рекомендують уряду поставити на «радар» мільйони чоловіків, які взагалі не стали на військовий облік, а також посилити відповідальність за самовільне залишення частини.

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