Мобілізація жінок в Україні: чи потрібна вона і хто це вирішує

Мобілізація жінок в Україні / © ТСН.ua

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Питання мобілізації жінок в Україні знову опинилося в центрі суспільної дискусії. Остаточне рішення ухвалює виключно Генштаб ЗСУ на основі реальних розрахунків потреб армії. Колишні та чинні представники оборонного сектору пояснили реальний стан справ у війську.

Свої думки з цього приводу висловили керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко та ексзаступниця міністра оборони, адвокатка і громадська діячка Ганна Маляр.

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«Особисто вважаю, що мобілізація жінок непотрібна. Як непотрібні і постійні коментарі з цього приводу різних експертів, ексміністрів та людей, які самі не служать, а лише хочуть потрапити в гучні заголовки», — висловився Коваленко.

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Він зазначив, що жінки в Силах оборони України служать добровільно і назвав це «чудовим».

Своєю чергою Маляр зазначила, що у питанні мобілізації жінок протягом 2021-2026 років остаточне рішення завжди залежало від Генерального штабу, який визначає потреби ЗСУ у людях. Ексзаступниця міністра оборони наголосила, що потребу в особовому складі визначають не соціальні мережі, а Генштаб на основі відповідних розрахунків.

Маляр нагадала, що від 2022 року Генштаб проводив офіційні розрахунки та неодноразово публічно заявляв: на момент проведення оцінок ЗСУ не потребували мобілізації жінок.

«Усі роки повномасштабного вторгнення жінки мали і мають право добровільно вступати до лав ЗСУ. А військовослужбовиці — добровільно виконувати бойові завдання на передньому краї. Примусово жінок на передній край до сьогодні не направляли», — зауважила експосадовиця.

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Вона наголосила, що у нинішній дискусії щодо мобілізації жінок остаточну позицію має сформувати саме Генштаб.

«У дискусії, яка знову виникла навколо цього питання, крапку має поставити Генеральний штаб — на підставі розрахунків і визначення реальної потреби Збройних Сил», — резюмувала Маляр.

Нагадаємо, напередодні ексміністр оборони Олексій Резніков заявив про необхідність запровадження обов’язкової мобілізації жінок за прикладом Ізраїлю. На його думку, це дасть змогу удвічі збільшити мобілізаційний ресурс, дозволивши жінкам зайняти тилові та спеціалізовані позиції на кшталт операторів дронів чи інструкторів, тоді як чоловіків можна буде пересунути ближче до фронту.

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