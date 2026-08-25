Мобілізація жінок в Україні: у Раді зробили термінову заяву

Мобілізація жінок / © ТСН.ua

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В Україні не планують запроваджувати мобілізацію жінок. Жодних відповідних законодавчих ініціатив, законопроєктів або внутрішніх обговорень наразі немає.

Про це заявив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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У Комітеті наголосили, що мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається.

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Там також підкреслили, що жінки долучаються до Сил оборони України виключно на добровільній основі.

Окремо в Комітеті прокоментували публічні заяви деяких спікерів щодо можливої мобілізації жінок. Там наголосили, що такі висловлювання не відображають ані реальної законодавчої роботи, ані офіційної позиції Комітету.

Українців закликали не піддаватися на маніпуляції та орієнтуватися лише на інформацію з офіційних джерел.

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Раніше в РНБО також заявляли, що потреби в мобілізації жінок наразі немає. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко називав таку ідею непотрібною, наголошуючи, що жінки й зараз можуть добровільно вступати до ЗСУ та виконувати бойові завдання.

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Водночас тему знову почали активно обговорювати після заяви колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, який виступив за обов’язкову мобілізацію жінок за прикладом Ізраїлю. Остаточне рішення щодо таких змін, як наголошувалося, може ухвалюватися лише з огляду на реальні потреби армії та розрахунки Генштабу.

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