Мобілізація жінок в Україні: в ЄС відреагували на заяви Кремля

Мобілізація жінок в Україні / © ТСН.ua

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Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що не має жодної інформації про те, що Європейський Союз нібито переконує Україну проводити мобілізацію жінок.

Так чиновник прокоментував «Радіо Свобода» заяву російської Служби зовнішньої розвідки, яку 10 вересня почали поширювати державні медіа РФ.

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Російська розвідка заявила, що в Єврокомісії нібито вітають активізацію дискусії щодо мобілізації жінок в Україні. За твердженням СЗР РФ, європейські країни начебто наполягають на залученні українок до військової служби через нестачу людських ресурсів.

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Кубілюс відкинув ці твердження, назвавши саму ідею того, що Європа могла б диктувати Україні правила проведення мобілізації, дивною.

«Я б сказав, що було б досить дивно, якби Європа намагалася переконувати українців у тому, як проводити мобілізацію, зокрема мобілізацію жінок. І знову ж таки, я не здивований, що така інформація походить із Кремля», — заявив єврокомісар.

Заяву російської розвідки також спростували в українському Центрі протидії дезінформації. Там назвали інформацію СЗР РФ фейком і наголосили, що примусова мобілізація жінок в Україні не проводиться і не планується.

«Жодна посадова особа ЄС чи України не висувала подібних вимог і не виступала з подібними ініціативами», — заявили в Центрі протидії дезінформації.

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У ЦПД закликали не довіряти російським повідомленням, які створюють враження, начебто західні партнери намагаються втручатися в українську політику мобілізації.

Нагадаємо, раніше в комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що в Україні не планують запроваджувати мобілізацію жінок. Жодних відповідних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи внутрішніх обговорень наразі нема.

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