Мобілізацію хочуть змінити: що запропонував міністр оборони Хмара

Хмара розповів, за що тепер мають відповідати командири / © Міністерство оборони України

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Україна має переглянути підхід до мобілізації та зосередитися не на постійному збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективному використанні наявного людського ресурсу. Одним із ключових елементів такої моделі має стати персональна відповідальність командирів за військових, яких вони залучають до своїх підрозділів.

Про це міністр оборони України Євгеній Хмара заявив під час закритої зустрічі з журналістами, повідомляє «Главком».

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За словами міністра, Міноборони має приділяти особливу увагу людському капіталу Сил оборони — його залученню, підготовці, розвитку та утриманню. Водночас одним із головних завдань командування має бути збереження життя військовослужбовців.

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Командири відповідатимуть за військового від рекрутингу до фронту

Хмара вважає, що необхідно змінити модель відповідальності командирів. На його думку, недостатньо лише залучити людину до конкретного підрозділу — командування має забезпечити її підготовку та подальше ефективне застосування.

«Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу. Він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою», — зазначив міністр.

Запропонований підхід передбачає відповідальність командира за військового на всіх етапах — від моменту залучення до підрозділу до виконання бойових завдань.

У Міноборони хочуть робити ставку не на кількість, а на ефективність

Хмара також звернув увагу на співвідношення особового складу та озброєння. За його словами, збільшення кількості військових без відповідного забезпечення технікою та озброєнням може призводити до неефективного використання людей і, як наслідок, до більших втрат.

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«Відповідь на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську. Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання», — наголосив міністр.

Він додав, що на полі бою необхідно домагатися максимальної ефективності використання людського ресурсу та одночасно зменшувати втрати.

«Ми маємо робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання ефективніше, якісніше і з меншими втратами», — сказав Хмара.

Що це означає для мобілізації

Із заяв міністра випливає, що запропонована модель передбачає зміщення акценту: замість простого нарощування чисельності війська пріоритетом має стати якість підготовки, забезпечення та використання військовослужбовців.

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Водночас йдеться про бачення міністра, а не про вже ухвалені зміни до законодавства про мобілізацію. Для запровадження конкретних нових правил необхідні відповідні рішення та нормативні зміни.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Хмара оголосив про зміну стратегії війни з РФ. Він розповів про відмову від радянських методів ведення війни та підготовку спільно з командувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

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