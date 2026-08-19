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Мобілізація по-новому? : Хмара розповів про спільний план із Драпатим та Генштабом
Новий очільник Міноборони Хмара підкреслив, що план мобілізації напряму залежатиме від бачення війни.
Новий міністр оборони Євгеній Хмара висловився про мобілізацію, яка нині має низку проблем. Він заявив, що в Міноборони уже опрацьовують план мобілізації з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та Генштабом.
Про це Євгеній Хмара сказав під час виступу у Верховній Раді у середу, 19 серпня.
Він наголосив, що щодо мобілізації має бути комплексне рішення.
«І потрібно розуміти, що перша складова, важлива складова — це ситуація у війську, гідне ставлення до воїнів, умови проходження служби і ведення бойових дій. Це способи відбору, набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, здобування досвіду, виконання бойових завдань і відновлення», — зазначив новий міністр.
Хмара підкреслив, що план мобілізації напряму залежатиме від бачення війни.
«Від виконання цієї задачі ми рухаємося далі до плану мобілізації. Він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, має бути зараз викристалізовано…Відповідно до розробленого плану буде здійснено вивчення питання», — вважає він.
Хмара додав, що Міноборони України опрацьовує план мобілізації разом із головкомом Драпатим та Генштабом. Після цього буде доповідь президенту Володимиру Зеленському.
Скандали із мобілізацією в Україні — останні новини
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