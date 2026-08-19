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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
477
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2 хв

Мобілізація по-новому? : Хмара розповів про спільний план із Драпатим та Генштабом

Новий очільник Міноборони Хмара підкреслив, що план мобілізації напряму залежатиме від бачення війни.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Міністр оборони України Євгеній Хмара

Міністр оборони України Євгеній Хмара / © Міністерство оборони України

Новий міністр оборони Євгеній Хмара висловився про мобілізацію, яка нині має низку проблем. Він заявив, що в Міноборони уже опрацьовують план мобілізації з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та Генштабом.

Про це Євгеній Хмара сказав під час виступу у Верховній Раді у середу, 19 серпня.

Він наголосив, що щодо мобілізації має бути комплексне рішення.

«І потрібно розуміти, що перша складова, важлива складова — це ситуація у війську, гідне ставлення до воїнів, умови проходження служби і ведення бойових дій. Це способи відбору, набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, здобування досвіду, виконання бойових завдань і відновлення», — зазначив новий міністр.

Хмара підкреслив, що план мобілізації напряму залежатиме від бачення війни.

«Від виконання цієї задачі ми рухаємося далі до плану мобілізації. Він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, має бути зараз викристалізовано…Відповідно до розробленого плану буде здійснено вивчення питання», — вважає він.

Хмара додав, що Міноборони України опрацьовує план мобілізації разом із головкомом Драпатим та Генштабом. Після цього буде доповідь президенту Володимиру Зеленському.

Скандали із мобілізацією в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Мережі з’явилося відео, яке шокувало. В Одесі чоловік у військовій формі жорстоко затримав і душив підлітка. За однією версією, хлопець кидав каміння у бус ТЦК, за іншою — ці події не пов’язані. Поліція проводить розслідування щодо нападу військового.

Також спалахнув скандал у Дніпрі. 17-річна дівчина-сирота залишилася без єдиного піклувальника, якого затримали ТЦК та СП та відправили на військовий полігон. У ситуацію втрутився омбудсмен Дмитро Лубінець.

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