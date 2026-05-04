Мобілізацію можуть перезапустити: у Міноборони готують радикальні зміни ВЛК

Мобілізація.

Міністерство оборони працює над системним рішенням, яке має виправити допущені помилки під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищити якість мобілізаційного ресурсу.

Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит hromadske.

Зазначається, що триває цифровізація військово-лікарської експертизи, а також оптимізуються правила проведення медоглядів.

«Наразі триває активна робота щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду ВЛК при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому», — йдеться у заяві відомства.

У Міноборони наголошують, що військово-лікарська комісія лише визначає придатність до служби. Саме тому, за відсутності скарг і медичних документів про хвороби ВЛК може обмежитися базовими аналізами й базовим оглядом лікарів.

Втім, додають у відомстві, якщо у висновку не враховано реальний стан здоров’я, то його можна оскаржити в досудовому порядку у регіональній або Центральній ВЛК, або ж навіть через суд. Окрім того, за даними Міноборони, аби підвищити якість проведення медоглядів, проводять перевірик, а також створені групи контролю за проведенням ВЛК.

Зазначається, що 2025-го було проведено 318 перевірок діяльності ВЛК при Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. За підсумками перевірок, перепризначено (змінено) понад 130 голів комісій

Міноборони також готує конкретні кроки, аби підвищити якість мобілізаційного ресурсу та змінити систему відбору, медконтролю й навчання. Зокрема:

вдосконалити обмін даними між системою «Оберіг», базами даних Нацполіції й ДПСУ, щоб забезпечити миттєву перевірку актуального статусу особи на блокпостах і пунктах пропуску;

забезпечити повноцінне функціонування електронного кабінету в «Резерв+» — це дасть змогу актуалізувати контактні дані й місце проживання без особистого відвідування ТЦК;

запровадити доступ лікарів ВЛК до цифрових медичних історій пацієнтів у цивільних закладах охорони здоров’я, щоб об’єктивно оцінювати стан здоров’я й уникати помилок під час визначення придатності;

перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності. ТЦК та СП мають пріоритетно залучати фахівців конкретних профілів (водіїв, зв’язківців, медиків, ІТ-спеціалістів) відповідно до актуальних потреб підрозділів Сил оборони.

Завдяки інтеграції реєстрів забезпечити відображення в системі «Оберіг» інформації про цивільну професію, освіту й реальний стан здоров’я військовозобов’язаного для ефективного планування ресурсу.

відпрацювати чіткий механізм взаємодії між ТЦК та СП, Нацполіцією та органами військового управління.

«Це необхідно для впровадження системи таргетованого оповіщення військовозобов’язаних, що підвищить ефективність мобілізаційних заходів та зменшить соціальну напругу», — наголосили в Міноборони.

Водночас у виданні наголошують, що направили ще один запит для уточнення, який вигляд на практиці матиме «перехід від масового оповіщення до принципу професійної відповідності» й чи йдеться у цьому випадку про докорінну зміну мобілізації.

Зауважимо, головком ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про ротації. Тепер командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що для стабілізації фронту необхідна безперервна мобілізація. Окрім того, громадянам без стабільного заробітку варто розглядати службу в армії як пріоритет. З його слів, 70% особового складу Нацгвардії поповнюється саме через мобілізацію, тоді як на рекрутинг припадає лише 20–30%.

