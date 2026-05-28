Мобілізацію в Україні хочуть змінити: що готує Міноборони

Міністерство оборони готує зміни до законодавства, щоб зробити мобілізацію більш мотивувальною, а не примусовою. Також у відомстві хочуть активніше залучати іноземців до служби в ЗСУ.

Про це за результатами зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим повідомив народний депутат Георгій Мазурашу.

Позиція міністра оборони щодо дій представників ТЦК

За його словами, міністр оборони багато про що розповів не під запис. Проте він озвучив свою позицію щодо скандалів під час проведення мобілізації.

«Михайло Альбертович зазначив, що він теж, м’яко кажучи, негативно сприймає те, що витворяють особи у формі під прикриттям „мобілізаційної роботи“. Але, також із зрозумілих причин, він не може відкрито і публічно називати це свавілля і шкідництво так…», — розповів нардеп.

Також на зустрічі зазначили, що в середньому український піхотинець зараз отримує 300 тисяч гривень зарплати На зустрічі міністру оборони розповіли, що Генштаб блокує службу добровольців віком за 60 років, навіть якщо вони придатні і підрозділи готові їх взяти.

Також Федорова попросили натякнути ТЦК, що армії потрібна якість, а не просто залучення всіх підряд для кількості. На обидва питання міністр відреагував позитивно.

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану громадяни можуть оскаржувати в суді рішення, пов’язані з мобілізацією, діями ТЦК та висновками військово-лікарських комісій. Водночас далеко не кожен позов дає результат, а судова практика за час повномасштабної війни помітно змінилася.

Раніше ми писали, Родичі мобілізованих дедалі частіше повідомляють про ситуації, коли в територіальних центрах комплектування (ТЦК) у людей вилучають телефони, а адвокатів не допускають до приміщень. Через це громадяни фактично залишаються без можливості оперативно отримати правовий захист.

