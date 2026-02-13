Мобілізацію в Україні можуть суттєво оновити: у Раді анонсували важливі зміни

Мобілізація триває / © ТСН.ua

Мобілізаційні процедури в Україні можуть зазнати серйозного перегляду вже найближчим часом. У Верховній Раді заявляють про підготовку комплексного підходу.

Про це повідомив член парламентського Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, хочуть мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації. Це одне з ключових завдань.

Зроблено це буде для того, щоб ТЦК не звинувачували у порушенні прав людини і щоб РФ не використовувала це як складову своєї інформаційно-психологічної війни.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість скарг від громадян щодо порушення прав з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросла у понад 300 разів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відеодокази конфліктів часто «зникають» через відсутність або вимкнені бодикамери у військкомів.