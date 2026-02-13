ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1230
Час на прочитання
1 хв

Мобілізацію в Україні можуть суттєво оновити: у Раді анонсували важливі зміни

Одним з ключових завдань є зменшення конфліктів під час мобілізаційних заходів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Мобілізація триває

Мобілізація триває / © ТСН.ua

Мобілізаційні процедури в Україні можуть зазнати серйозного перегляду вже найближчим часом. У Верховній Раді заявляють про підготовку комплексного підходу.

Про це повідомив член парламентського Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, хочуть мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації. Це одне з ключових завдань.

Зроблено це буде для того, щоб ТЦК не звинувачували у порушенні прав людини і щоб РФ не використовувала це як складову своєї інформаційно-психологічної війни.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість скарг від громадян щодо порушення прав з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросла у понад 300 разів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відеодокази конфліктів часто «зникають» через відсутність або вимкнені бодикамери у військкомів.

Дата публікації
Кількість переглядів
1230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie