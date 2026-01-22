ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
351
2 хв

Мобілізаційна готовність: перша група держслужбовців пройшла навчання Міноборони

Міністерство оборони України переходить до системного підвищення кваліфікації держслужбовців у питаннях мобілізаційної готовності.

Ірина Лаб'як
Курси з питань мобілізації для держслужбовців

Курси з питань мобілізації для держслужбовців / © Міноборони України

У січні 2026 року перша група працівників державних органів виконавчої влади завершила спеціалізовані курси з питань мобілізації. Міноборони України розгортає масштабну навчальну програму, щоб синхронізувати роботу державних органів та армії.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

«Міністерство оборони України продовжує системне вдосконалення мобілізаційних процесів», — вказано в заяві відомства.

У січні на базі одного з провідних військових закладів вищої освіти було запущено спеціалізовані курси підвищення кваліфікації для представників органів державної виконавчої влади. Ініціатива, започаткована Міноборони, спрямована на узгодження дій цивільних структур і Збройних сил у сфері мобілізаційної готовності.

Навчання вже успішно завершила перша група слухачів. До неї увійшли заступники керівників обласних і районних військових адміністрацій, а також очільники відповідних профільних підрозділів.

«Саме ці посадовці на місцях відповідають за реалізацію мобілізаційних завдань, тож підвищення їхньої експертності є критично важливим для ефективності всієї системи», — наголосили в Міноборони.

Упродовж 2026 року передбачено реалізацію:

  • чотирьох навчальних хвиль;

  • підготовки 60 фахівців із державних установ.

Навчальна програма була розроблена на замовлення Департаменту мобілізації Міноборони. Вона охоплює поглиблене вивчення питань організації та проведення мобілізаційної роботи, а також спрямована на здобуття нових і вдосконалення вже наявних знань та практичних навичок.

До слова, у Полтаві за рішенням міськвиконкому посилюють військовий облік: тепер порушників і тих, хто перебуває в розшуку ТЦК, виявлятимуть безпосередньо під час звернення до ЦНАПів та інших органів влади для подальшого передання поліції. Спеціальна комісія перевірятиме державні установи та підприємства щодо правильності ведення списків військовозобов’язаних, а роботодавців зобов’яжуть оперативно звітувати про працівників-порушників. Влада також планує активізувати роз’яснювальну роботу через медіа та онлайн-консультації для населення.

